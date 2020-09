Minnepris til Kjørsvik

Mottar 100.000 kroner i Stig Sæterbakkens minnepris og drar til Bjørnsonfestivalen i Molde

Prisen ble delt ut under innspillingen av Cappelen Damms «Boktips» i går kveld». Stig Sæterbakken var forfatter hos Cappelen Damm og etter hans død i 2012, har prisen gått til forfatterne Mette Karlsvik, Jan Roar Leikvoll, Kristin Berget, Tina Åmodt, Morten Langeland, Cathrine Knudsen, Bjørn Vatne og Aina Villanger.

Stig Sæterbakkens minnepris deles ut årlig. Prisen på 100.000,- samt et litografi av Sverre Malling går til en forfatter med overbevisende litterære kvaliteter, originalitet og mot til å skape sine egne prosjekter, og forfatteren bør ha utgitt mellom 2-4 skjønnlitterære bøker.

Gatehund og folk

I går var det Kjørsviks tur. han er født i 1978 i Ålesund og debuterte i 2007. han har utgitt bøker i forskjellige sjangre og den siste er Min døde hund, en diktsamling om en gatehund og dens mennesker.

I disse dager er Joakim Kjørsvik på plass under Bjørnsonfestivalen i Molde der han skal delta i programmer med nettopp denne boka.

Lett gjenkjennelig stemme

Juryen for prisen uttaler blant annet:

«Juryen har latt seg imponere av Kjørsviks vilje til å utforske ulike sjangre, til å stadig fornye seg, samtidig som han har utviklet en lett gjenkjennelig stemme. I Kjørsvik forfatterskap er litteraturen ikke et rent, ryddig sted, men et myldrende rom. Her er livsleden og livsgleden to sider av en og samme grunnholdning, som vi også mener har en affinitet med Stig Sæterbakkens litteratursyn. Med ekspressive og tidvis eksessive virkemidler, men en alltid nøktern grunntone, evner Kjørsvik å skrive fram en litteratur som er nesten like full av krumspring og overraskelser – og komikk – som livet selv.»

Årets jury består av Thomas Lundbo fra forfatterforeningen, Ingrid Svennevig Hagen fra bibliotekforeningen og juryleder Carina Elisabeth Beddari fra kritikerlaget.