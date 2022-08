Hyllede haugianere

BOKBAROMETERET: Her er ti bøker du bør sjekke ut. "Eit storverk er i emning", skriver Edvard Hoem om en av ukas utvalgte.

Du verden så mange gode bøker som allerede har trillet ut denne bokhøsten. Det har sannelig ikke vært så lett å velge ut ti av disse, med en passe miks av sjangere. Uansett vil vi ukentlig løfte frem ti utvalgte bøker. Her er første heat ut:

Trygve Riiser Gundersen: Haugianerne. Enevelde og undergrunn (Cappelen Damm)

Trygve Riiser Gundersen har fått unison kritiker-applaus for sin annerledes-historieskriving. I Haugianerne. Enevelde og undergrunn tar han oss med tilbake til samtida vekkelsen tilhørte. Hva slags bevegelse var egentlig haugianismen? Hvilken virkelighet sprang ut den av? Hva var staten og embetsmennene så redde for?

«Storslått og imponerende», mener Dagbladets Marius Wulfsberg, og triller terningen til en sekser. Han beskriver boken som en «oppsiktsvekkende thriller». «En skikkelig levende bok, en grundig bok, en ekte god bok», fastslår Tore Renberg i Vinduet. I Klassekampen melder Edvard Hoem at «Denne lesaren er, etter å ha lese første bandet av Haugianerne, meir og meir overtydd om at eit storverk er i emning.»

Kerstin Ekman: Løpe ulv (Aschehoug, oversatt av Bodil Engen)

Snart 30 år etter at hun ble tildelt både Augustprisen og Nordisk råds litteraturpris for Hendelser ved vann, er Kerstin Ekman tilbake med en vidunderlig roman. Sentral i romanen er 70 år gamle Ulf Norrstig, pensjonert skogvokter og formann i det lokale jaktlaget. Han har vært gift med læreren Inga i nesten fem tiår. De to trenger ikke alltid å snakke så mye, men deler kjærligheten til både bøkene og naturen. Et møte med en ulv, en tidlig morgen i skogen, viser seg å få store konsekvenser, ikke bare for Ulf, men for samtlige innbyggere i den svenske bygda. Løpe ulv er nominert til Nordisk Råds Litteraturpris, Sveriges Radios Romanpris, Adlibrisprisen og kåret til årets beste bok av Dagens Nyheter.

«En bedre roman om naturtap er neppe skrevet på skandinaviske språk», fastslår Tom Egil Hverven i Klassekampen. «Et lite mesterverk. … en lysende velskrevet, engasjerende og spennende fortelling fra de svenske skoger. I det hele tatt er naturen en viktig karakter i denne fortellingen, og naturskildringene er med på å heve den litterære kvaliteten til aller ypperste nivå», er dommen fra Sindre Hovdenakk, som triller VG-terningen til en sekser. En sekser vanker det også fra Adresseavisens Vigdis Moe Skartstein. Også vår egen Leif Gjerstad henter frem sekseren, og mener Ekman «briljerer med et nøkternt, men også poetisk og bilderikt språk som nærmest får duften av naturen til å stige opp fra sidene».

Kristin Solberg: Den andre (Aschehoug)

Aisha Shezadi Kausar var en kjent figur i det norske islamistmiljøet da hun reiste til Syria og sluttet seg til IS i 2014. Med seg hadde hun sin ettårige sønn. Noen måneder senere var gutten død. Tre år etter dukket Aisha opp i en kurdisk fangeleir og sa hun ikke lenger var del av IS. Men hvordan kunne en jente fra Bærum i det hele tatt slutte seg til en terrorgruppe som sjokkerte en hel verden? Kristin Solberg, Midtøsten-korrespondent for NRK, har jaktet på svarene i restene av kalifatet og i tre år ført samtaler med Aisha og dem rundt henne.

«Kristin Solbergs bok om den norske IS-kvinnen Aisha Shezadi Kausar er til å få frysninger av», skriver Sindre Hovdenakk og triller VG-terningen til en femmer. Samme terningkast gir Dagbladets Jan Erik Smilden, som mener «Kristin Solberg har skrevet et tett, og til tider skremmende portrett av Aisha Shezadi Kausar.» Morgenbladets Live Lundh skriver at «Kristin Solbergs bok om IS-tilknyttede Aisha Shezadi Kausar utfordrer og plager leseren. Det gjør den viktig», mens Vårt Lands Astrid Fosvold mener Solberg «balanserer tydelig etisk bevissthet med veldreid dramaturgi».

Trine-Lise Rygh: Du er min historie (Vigmostad & Bjørke)

«Oppsiktsvekkende god» er Dagbladet-anmelder Joakim Tjøstheims karakteristikk av Trine-Lise Ryghs roman om et utfordrende samliv. Han gir Rygh terningkast 6 og mener dette er «en selvsikker og stilsikker roman skrevet i en myk realisme og et kledelig nøkternt språk.» Stavanger Aftenblads Sigmund Jensen gir boken en femmer og skriver blant annet: «Vondt, vakkert og velskrevet om å påta seg en altfor stor omsorgsbyrde. (…)»

Kvinnen i romanen lever i et forhold som gradvis har sviktet i sammenføyningene. Mannen er deprimert, han har alltid vært det, lever et liv litt på siden av alle andre. Han går. Forsvinner ned veien fra huset der de håpet å finne lykken. Noen ganger går han til andre. Romanen beskriver ett år i et ekteskap og gir oss innblikk i parets felles historie gjennom fortettede tilbakeblikk.

Daniela Krien: Brannen (Press. Oversatt av Ute Neumann)

«Daniela Krien er en lysende komet på den tyske bokhimmelen og inntar nå verden. Hun fortjener mange mange lesere i Norge», skrev Guri Hjeltnes i sin anmeldelse av Kriens bok tidligere i år. Hun triller terningkast fem på boken.

Boken ble i fjor nominert til Årets favorittbok av tyske uavhengige forlag, og fikk strålende kritikker i tyske aviser. Blant annet i MDR Kultur, Leipzig: «Her kommer det igjen – kjærlighet – og spørsmålet om hvor konstant den egentlig er. Krien beskriver det mesterlig.»

I Norge er ikke Hjeltnes alene om å like boken. Silje Bekeng-Flemmen i Klassekampen skriver følgende: «[Som i] «Kjærlighet i nødsfall» (2021), skjuler rikdommen og dybden i årets roman seg under overflaten av et nøkternt, direkte og lite ornamentert språk. Også her er det nennsomt ivaretatt av oversetter Ute Neumann.»

Dagbladets Cathrine Krøger triller 6’er på terningen, og skriver: «For en vidunderlig bok!»

Runar Dahle: Tom – den andre viljen (Gyldendal)

Det var en fantasivenn som inspirerte Dahles andrebok, en grøsser med teknologien i sentrum.

Boken utkom før sommeren, og flere anmeldere melder om frysninger i sommervarmen. Blant andre Ingvild Bræin i Dag og Tid. Hun skriver: «Dahle skriv fram ei nærmast gotisk historie om tilsynelatanda trivielle tilhøve, der rom etter rom opnar seg og ein frys på ryggen og lurer på kvar vi skal no. […] Han løftar alt stoffet sitt opp i eit materiale som i seg sjølv er framifrå litterær lesing, utøving og utforskning, og så får lesaren lov til å vere der oppe, og laste ned, framfor å starte i ein sjølvbiografisk eller innovervendt mudderbank og laste opp. I våre dagar er det frigjørande.»

Cathrine Krøger i Dagbladet gir boken terningkast fem, og skriver: «En elegant og original skrekkroman om galskap, kunstig intelligens og psykiatriens tragikomiske historie. […] Det er så stilig gjort, kuriøst og intelligent, originalt og humoristisk.»

Terningkast fem får også boken av Sigmund Jensen i Stavanger Aftenblad. Han skriver blant annet: «Språket er billedrikt, tidvis energisk, det er ikke langt mellom de sitatverdige partiene, gullkornene og humoren.»

Unni Lindell: Fremmedlegeme (Bonnier)

Det er en begivenhet når krimdronning Unni Lindell kommer med ny bok. Det syns også VGs anmelder Sindre Hovdenakk. Han gir Lindells nyeste Snø-krim terningkast fem, og skriver: «Årets bok bekrefter noe jeg tidligere har skrevet, og jeg gjentar det gjerne: Unni Lindell befinner seg i det absolutte toppsjiktet av norske krimforfattere, hun skriver godt og presist og har et fast grep om de viktigste litterære virkemidlene.»

Marit Egaas i Stavanger Aftenblad gir boken terningkast fire. Hun skriver: «Mens den første boka med Snø i hovedrollen var en litt usannsynlig oljethriller, er Lindell mer på hjemmebane her. Det er spennende, selv om det til tider kan være unødvendig grusomt, samtidig som et vanskelig tema blir behandlet på en original måte.»

Boken gikk dessuten rett inn på andreplass på Boklista – en posisjon den beholdt i sin andre salgsuke.

Ingeborg Arvola: Kniven i ilden (Cappelen Damm)

Kniven i ilden er første bok i serien Ruijan rannalla/Sanger fra ishavet, hvor leseren følger Brita Caisa – Arvolas tipp-tipp-tipp-oldemor.

Maya Troberg Djuve i Dagbladet gir boken terningkast fem, og skriver: «Ingeborg Arvola har skrevet en medrivende roman om kjærlighet, arbeid og overtro»

VGs anmelder Guri Hjeltnes er hakket mer begeistret. Hun gir boken terningkast seks, og trekker særlig frem de gode naturbeskrivelsene. Hun skriver også: «Dette er storslagent epos fra Ingeborg Arvola […] fascinerende og fjetrende lesning, med en slutt som bare åpner for en fortsettelse. Og ja, forlaget lover en trilogi. Bare å glede seg.»

Jan Grue: Prøve og feile (Gyldendal)

Forrige uke utga Jan Grues det avsluttende verket i sin trilogi. I likhet med de tidligere bøkene, ser også den tredje boken ut til å bli en kritikerfavoritt.

Dagbladets Joakim Tjøstheim gir boken seks øyne på terningen, og skriver: «Boka er vekselvis alvorstung og morsom, og tvers igjennom godt skrevet – ikke minst er den godt sammensatt. Grue verken prøver eller feiler. Han behersker.»

Åste Dokka, Vårt Land hyller bokens avslutning: «… de siste sidene bærer en allmennmenneskelig livsvisdom som er så dyp og framstår som så hardt tilkjempet at den er verdt hele boka.»

Mens Oda Faremo Lindholm i VG gir boken terningkast fem, og skriver: «Med «Prøve og feile» viser Grue på bevegende vis hvor sammensatte utfordringer for funksjonshemmede kan være – og hvor dypt problematisk det er å putte mennesker i bås.»

Karin Fossum: Natteløperen (Cappelen Damm)

Karin Fossums andre krim med hennes nye etterforsker, Eddie Feber, ble utgitt tidligere i år.

«Fossum-krim av beste merke», skriver Cathrine Krøger i Dagbaldet, og gir boken terningkast fem. Elin Brend Bjørhei i VG triller terningkast 6, og kaller boken «kvalitetskrim».

Atle Christiansen i Aftenposten skriver: «Karin Fossum skriver uvanlig godt».