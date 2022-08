Med Frankfurt som brekkstang

Norsk litteratur har erobret Warszawa. Nå står Cheltenham og Guadalajara for tur for NORLA og Margit Walsø.

– Vi har brukt Frankfurt-erfaringene vår på nye destinasjoner. Det har vært svært nyttig kompetanse å ha med seg, sier direktør i NORLA (Norwegian Literature Abroad). Med «Frankfurt-erfaringene» sikter hun til Norge som gjesteland under verdens største bokmesse i 2019, akkurat i tide før verden ble corona-stengt.

Nå har verden åpnet opp igjen, noe Walsø og NORLA er blant de som er ekstra glade for:

– Jobben vår er jo å hjelpe til å bringe norsk litteratur ut i verden, og at forfattere kan få møte sine lesere der ute. Verdien av å møtes kan ikke undervurderes, sier Walsø, og legger til: – Vi har vært gjennom en krevende fase, men har gjort vårt ytterste for å holde kontakten vedlike – blant annet gjennom en rekke webinarer. Det har fungert bra, men det blir ikke det samme som å møte ansikt til ansikt.

Gjesteland i Polen

I slutten av mai var Norge hjertelig til stede som årets gjesteland under den store bokmessen i Warszawa – som i år kunne glede seg over rekordpublikum på 90 000 besøkende. Den norske delegasjonen boltret seg både i Hall Marmurowa inne i Kultur- og vitenskapspalasset og i et eget telt ute på plassen, hvor også scenen for det norske gjestelandprogrammet lå. Marmurowa-standen var også arbeidsstasjonen til de norske litteraturagentene som deltok på messen: Cappelen Damm Agency, Egmont Kids Media, Gyldendal Agency, Magikon, Northern Stories Literary Agency, Oslo Literary Agency og Stilton Literary Agency.

– Det var en stor satsing for oss. Bokmessen i Warszawa er primært en publikumsmesse, og det norske gjestelandsprogrammet tilbød polske lesere å møte 30 forfattere og illustratører fra Norge, i 50 ulike programposter, kan Margit Walsø berette.

Lyn-norsk

Warszawa-bokmessen er årets største litterære begivenhet i Polen, og i år var messen vertskap for mer enn 500 utstillere fra 13 land – inkludert Norge, Ukraina, Armenia, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Romania, Spania, Sveits, Storbritannia og selvsagt Polen. Besøkende kunne møte nærmere 800 forfattere på over tusen arrangementer på flere ulike scener under de fire messedagene.

Et svært populært tilbud var lynkurset i norsk, som varte i 15-20 minutter og ble holdt hver time i løpet av de fire dagene messen varte. Til sammen ble det undervist 22 slike språkkurs, og det var stor interesse med totalt 222 deltagende «studenter».

Lynkursene ble planlagt, organisert og holdt av tre studenter fra Universitetet i Szczecin/Stettin.

Preget av konflikt

Både Warszawa-messen og den påfølgende Norsk litteraturfestival på Lillehammer var også preget av konflikten i øst, med Russlands invasjon av Ukraina.

– Hvordan preger dette samarbeidet med russiske forlag?

– Vi følger de offisielle rådene med å ikke samarbeide med statlige russiske selskap og instanser. Når det gjelder andre forlag og oversettere, vurderer vi dette fra gang til gang. Det er mange russiske småforlag som har utgitt mye norsk litteratur. Der holder vi dialogen, sier Margit Walsø.

Britisk offensiv

Walsø og NORLA står foran en travel høst. «Faste poster» som Bokmässan i Gøteborg i september og den store internasjonale bokmessen i Frankfurt et stykke ut i oktober, står selvsagt på reiseplanen. Imellom de to skal vi delta under den store festivalen i Cheltenham, og ha et litteraturarrangement i forbindelse med Kronprinsparets offisielle besøk til Storbritannia. I samarbeid med ambassaden i London inviterer NORLA til kick-off for bokhandlerstrategien i Storbritannia: Et knippe bokhandlere fra hele landet, samt noen oversettere, forleggere og presse, får møte Siri Helle, Lars Mytting og Karl Ove Knausgård til en samtale. I månedsskiftet november-desember står Guadalajara for tur.

Litterære tungvektere

Mexico-programmet er ennå ikke spikret, men til Cheltenham 7. – 16. oktober er mye på plass. Cheltenham Literature Festival i Storbritannia er verdens første litteraturfestival, og presenterer kremen av samtidens nye stemmer, sammen med litterære tungvektere og profilerte foredragsholdere. I årets festivalprogram kan publikum møte hele åtte forfattere og én illustratør fra Norge, samt en oversetter av norsk litteratur – og NORLA er selvsagt til stede.

De norske deltagerne i programmet er Ingrid Christophersen, Erika Fatland, Siri Helle, Vigdis Hjorth, Erling Kagge, Karl Ove Knausgård, Jenny Løvlie, Silje Ulstein og Hanne Ørstavik, samt oversetter Rosie Hedger.