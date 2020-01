– Mange nyttårsforsett om å lese mer

GOD MORGEN: Ida Klemetsen hos Ark Karenslyst Allé Skøyen fyller dagene med å anbefale gode bøker til de som vil lese mer i 2020.

ARK Karenslyst Allé Skøyen ligger midt i hjertet av Sjølyst i Oslo. I årets første salgsuker har de merket at lesing står på planen for mange nordmenn i det nye året. Dagene i årets første måned har dermed i stor grad gått med til å anbefale god litteratur til kundene. Og å lete frem «den nye populære kokeboken».

Navn: Ida Klemetsen (30)

Jobber hos: Ark Karenslyst Allé Skøyen, og har jobbet her i snart to år.

– Er det en god morgen?

– Ja! Solen skinner og det er en fantastisk morgen hos oss på Skøyen!

– Hvilken er den siste boka du solgte?

– Det tror jeg var Solsøsteren av Lucinda Riley om jeg ikke tar helt feil. Jeg synes disse bøkene er fantastiske, og jeg gleder meg til å få lest den siste som har kommet om den sjette søsteren.

– Tre egne favoritter akkurat nå:

– Alex Michaelides: Den tause pasienten. Jeg elsker psykologiske thrillere, og spenningen grep meg fra første sekund! VELDIG forståelig at den har fått så fantastiske anmeldelser.

– Erlend Loe: Helvete. Den mørke humoren til Loe treffer meg bestandig – denne kan jeg lese igjen og igjen – og igjen!

– Richard Roper: Noe å leve for. En nydelig roman av debutforfatteren, som griper en rett i hjerterota med en fortelling om både ensomhet og kjærlighet.

– Hvilket spørsmål får du oftest fra kundene i disse dager?

– Det virker som det er mange som har satt seg som nyttårsforsett å lese mer, så det er mange som ønsker anbefalinger til gode romaner. I tillegg er det mange som spør etter Full spredning, den nyeste boken til Nina Lykke.

– Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Her må jeg faktisk si J.K Rowlings Harry Potter-bøker. Jeg er en skikkelig Potter-nerd, noe som preget store deler av min barne- og ungdomstid.

– Hva er det rareste spørsmålet du har fått fra en kunde?

– Det er overraskende lite rare spørsmål, faktisk. Men det kom inn en kunde for en stund siden som skulle ha ”den nye populære kokeboken”. Vi brukte lang tid i hyllene da vedkommende ikke kunne huske forfatter eller tittel, men så kom han på at den tok for seg å koke bjørn! Da måtte jeg humre litt når jeg forstod at han mente romanen til Mikael Niemi Koke bjørn, og at vedkommende var overbevist om at dette var en faktisk kokebok.

– Hvilken litterær skikkelse ville du helst hatt med deg bak disken?

– Jeg har lest mye av Knut Hamsun i det siste, og jeg synes at den navnløse hovedpersonen i Sult er svært fascinerende. Så kanskje han, eller kvinnen han blir så betatt av; Ylajali.

– Hvis du kunne invitere hvilken som helst forfatter til å signere i bokhandelen din – hvem ville det ha vært?

– Uten tvil Erlend Loe! Han er min absolutte favoritt, så det hadde vært stor stas hvis han hadde kommet til Skøyen.