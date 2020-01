Kagge-exit for Greaker Myhren

– Det er etter nøye vurdering og med tungt hjerte vi endrer satsingen vår, sier forlagssjef Jorunn Sandsmark.

– I Gyldendal solgte den første boka i Twilight-serien 506 bøker det året den utkom. De fire bøkene i serien endte med å passere 600.000 solgte eksemplarer. Innenfor det skjønnlitterære forleggeriet tar det tid å bygge opp nye forfatterskap og serier. Man må rett og slett ha tålmodighet og tenke langsiktig, sier Ingrid Greaker Myhren.

Ikke en strategisk satsing

Det er en tålmodighet Kagge forlag øyensynlig ikke hadde. I helgen sendte Ingrid Greaker Myhren følgende melding til sine norske og utenlandske kontakter i bokbransjen:

«Jeg vil informere om at jeg avslutter mitt arbeidsforhold i Kagge forlag. I mai 2017 ble jeg hentet inn fra Gyldendal for å lede en nysatsing i forlaget på oversatt barne- og ungdomslitteratur. Forlaget har i et styrevedtak besluttet at dette feltet ikke lenger er en strategisk satsing videre, derfor opphører grunnlaget for vårt samarbeid. Dette betyr ikke at jeg på noen måte avslutter mitt livslange engasjement innenfor barne- og ungdomslitteratur, og jeg håper å møte dere igjen i andre sammenhenger.»

Responsen uteble ikke: Raskt kom det nærmere 200 støtteerklæringer på Facebook og ønsker om en fortsatt forlagskarriere.

«Nå eller aldri»

Da Ingrid Greaker Myhren ble hentet fra Gyldendal til Kagge i 2017 kunne hun skilte med en spektakulær CV med noen av de aller største kommersielle suksessene på området – som bøkene om Pingla, Twilight-serien, Hunger Games og John Greens bøker. Derfor var ikke avgjørelsen om forlagsbytte bare enkel:

– Hvorfor forlate verdens beste jobb? Jeg har jobbet i Gyldendal i over 23 år, først med både norsk og oversatt, deretter kun med fokus på oversatt litteratur for barn og ungdom. Der har vi hatt noen voldsomt store suksesser og det har selvsagt vært moro, sa hun den gang da, men la til: – Jeg tror timingen er riktig. Det var nå eller aldri. Jeg synes Kagge fremstår som et utrolig vitalt og morsomt forlag.

Nå er Kagge-satsingen et lukket kapittel.

– Det er dette jeg kan

– Angrer du på at du lot deg «lokke over» fra Gyldendal i 2017, nå som du vet at nysatsingen bare skulle vare i drøyt to år?

– Ja, i ettertid og med fasit i hånd ville det være veldig rart å si noe annet, sier Ingrid Greaker Myhren, som skynder seg å legge til: – Men det er ikke slik at jeg naivt ble lokket inn i dette. Jeg tenkte meg grundig om før jeg tok avgjørelsen. Den gang syntes jeg Kagge var et vitalt og spennende alternativ.

Hun har liten lyst til å vinke farvel til bokbransjen:

– Jeg ønsker å jobbe med litteratur for barn og ungdom – helst redaksjonelt, men også i sammenhenger mer rettet mot formidling. Det er dette jeg kan, og det er der jeg har verdifull erfaring og bredt kontaktnett.

– Mye bra

Forlagssjef i Kagge, Jorunn Sandsmark, understreker at forlagets avgjørelse er godt gjennomtenkt:

– Styrevedtaket er resultatet av et langt og grundig internt arbeid som pågikk gjennom hele høsten. Det er etter nøye vurdering og med tungt hjerte vi endrer satsningen på oversatt skjønnlitteratur for barn og unge tilbake til nivået vi har vært på tidligere. Vi har utgitt mye bra oversatt skjønnlitteratur for barn og unge, både serier og enkeltstående utgivelser som vi hadde tro på. Det skal vi fortsette med, i alle sjangere. Jeg tror at vi har gode tider foran oss, men vi var nødt til å justere kursen underveis, og jeg vil understreke at vårt engasjement og satsing på norsk skjønnlitteratur for barn og unge fortsetter som før.

– En fantastisk ressurs

Dette betyr at prosessen og avgjørelsen er solid forankret også i Kagges administrasjon, i og med at styret inkluderer både den svært operative hovedeier Erling Kagge (som sitter med 98,3 prosent av aksjene) og forlagssjef Jorunn Sandsmark.

Sistnevnte har bare godord å si om Ingrid Greaker Myhren:

– Ingrid har vært en fantastisk ressurs for forlaget. Hun har et enormt nettverk både i Norge og internasjonalt, og hennes brennende engasjement for å finne de bøkene som gir barn og unge gode leseopplevelser har smittet oss alle. Vi er takknemlige for arbeidet hun har gjort hos oss, og synes det er veldig trist at det ikke fortsetter.