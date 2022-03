Blir ny leder i Allvit

Unibok AS endrer navn til Allvit AS og ansetter Magnus Rudolfsen som ny daglig leder.

Som daglig leder skal Magnus Rudolfsen lede arbeidet med å skalere og videreutvikle Allvit, forteller Uniboks styreleder, Bente Franck-Sætervoll, i en pressemelding.

– Vi er selvsagt veldig glade for å ha ansatt Magnus i rollen som daglig leder. Med hans kreative hode og sterke engasjement for Allvit er han den perfekte mann for jobben og vi ser virkelig frem til en spennende reise videre, sier hun.

Rudolfsen kommer fra stillingen som produktsjef for Juridika i Universitetsforlaget AS. Før Juridika har han arbeidet som produktsjef for e-handelsplattform i Akademika og produktsjef for digitale tjenester i Bokbasen, der han blant annet var sentral i arbeidet med å skape Allvit som en bransjetjeneste for digitale akademiske bøker fra norske forlag.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet med bygge opp Allvit som tjeneste og som selskap. Vi skal bygge et skikkelig bra team for å gjøre Allvit til et uunnværlig verktøy for studenter, og vil nå utlyse flere spennende stillinger. Vi har store ambisjoner og ser frem til å inngå avtaler med alle forlag som utgir pensumlitteratur på norsk og som ønsker å bidra til økt tilgjengelighet og mer effektive studieverktøy for studentene, sier Rudolfsen.

Unibok AS, nå Allvit AS, inngikk i februar avtale om å kjøpe Allvit fra Bokbasen AS. Kjøpet er nå godkjent av Konkurransetilsynet. Allvit AS eies av Cappelen Damm og Aschehoug.