Lyrikklista: Hauge inn i juni

LYRISK: Små endringer på lyrikklista for juni. Eneste nykommer på lista er Hauge. Ikke Olav H, men Øystein.

Det er mest korte rokader på månedens liste over bestselgende poesi. Den eneste nykommeren er Øystein Hauge som er ute med sin første samling på ti år. Ikke alle diktene og aforismene er nyskrevne. I tillegg til de nyskrevne, deler boka også et utvalg av Hauges tidligere produksjon. Samlingen utkom for sent til bokhandel i juni til at hele måneden ble dekket. Vi kan derfor anta at den vil hevde seg lengre opp på kommende lister.

Lyrikklista tar seg nå en fortjent ferie. Vi kommer tilbake i begynnelsen av september, da med liste over juli og august.

Riktig god sommer med dikt på luftmadrassen og i hengekøya!

Boklista for lyrikk: Juni – 2021

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Tittel Forfatter Forlag år Sist mnd 1 Opprykk Trygve Skaug Cappelen Damm 2021 (3) 2 Hans Børlis beste dikt Hans Børli Aschehoug 2010 (2) 3 Vandring gjennom årstidene med Hans Børli Hans Børli - Gro Sissel Tveiten (Red.) Aschehoug 2021 (11) 4 Ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (2) 5 Du er nok Victoria Dalsberget Vigmostad & Bjørke 2021 (5) 6 Vill iris Louise Glück Oktober 2021 (7) 7 Jeg vil våkne til verden Karoline Brændjord Kolon 2020 (8) 8 Hjemmekamp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (6) 9 Hilsen Axel Axel Frønes Aurora forlag 2020 (9) 10 Oktobersong Øystein Hauge Borken 2021 (Ny) 11 håper det var verdt det Alexander Fallo Cappelen Damm 2021 (4) 12 Olav H. Hauges vakraste dikt Olav H. Hauge Samlaget 2014 (10) 13 Kolbein Falkeid: Samlede dikt Kolbein Falkeid Cappelen Damm 2016 14 Det er den draumen Olav H. Hauge Samlaget 2019 (15) 15 Samlede dikt: Inger Hagerup Inger Hagerup Aschehoug 2015