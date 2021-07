Fra Hasjisj til Issues til Isjias

SOMMERGJESTEN: Forfatteren Henning H. Bergsvåg er utrettelig i sitt virke for å skape interesse for ny poesi. Norsk som utenlandsk.

Henning H. Bergsvåg (f. 1974) debuterte høsten 2000 med diktsamlingen Newfoundland. Etter denne er det blitt ytterligere seks, den seneste – Dette er ikke et stille sted – kom i fjor.

Allerede da han debuterte var han, sammen med Tomas Espedal, en av drivkreftene bak Bergen internasjonale poesifestival, og han har siden drevet utstrakt formidlervirksomhet, som har skapt nye møteplasser og miljøer for litteraturinteresserte. Særlig verdt å nevne er det suksessrike poesiklubbkonseptet Poesidigg i Bergen, som han har ledet siden 2012.

Bergsvåg er blitt gjendiktet til fransk, spansk, tysk, svensk, nederlandsk og kinesisk i ulike tidsskrifter og antologier.

– Hvor tilbringer du ferien i år, Henning?

Stille og rolig med vår lille toåring. To uker på Østlandet og så to uker i Fjaler i Sogn, der vi skal bo på Sande-tunet.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

Musikken er avgjørende! Gammel koko musikk, soundtracket må ha en følelse av ananas, blå drinker og blomsterkranser. Siden jeg også er Jazz-DJ, er det en glade å lage sommerlister med lystig obskur vintage-moro, perfekt for å legge et mykt bakgrunns-slør til sommerhyggen. Som for eksempel i denne spillelisten:

https://open.spotify.com/playlist/23F0qLVHSHbsoXqpBisMxC?si=E-Bjhng2QciV0gqn0HerYw

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

Jeg leste om igjen Øyvind Rimbereids dikt-epos om hesten Jimmen og den smeltet meg fullstendig, i den grad at jeg ble sittende grinende på uteserveringer. Det er lykken med å drive podkasten min Poesidigg, at jeg får bruke tid på å gå dypt inn i disse dikteriske universene. Vel verdt å sjekke ut samtalen min med RImbo, der. Ellers er det verdt å nevne debutanten Sandra Kolstad sin roman To ord for ødeleggelse, en god venn av meg som virkelig overbeviser med en intrikat og tragisk kjærlighetshistorie. Boken i kofferten blir nyoversettelsen av Stanislaw Lems Solaris som kom på Solum forlag nå. Blir deilig å reise inn i fremtiden.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

Henning H. Bergsvåg: Fra Hasjisj til Issues til Isjias.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

Meg selv og mine venner. Et perfekt sommermåltid etterfølges helst av en løssluppen fest med dansing på stol og border.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Jeg har alltid drømt om å invitere til 4-stjerners middag, gjerne noe spektakulært, dynamisk og umulig, siden det likevel bare er en ønskedrøm, for eksempel: C-3PO, Heidegger, Den hellige ånd og Inger Lise Rypdal.

– Ditt beste ferieminne?

I etterkant av en poesifestival dro madammen og jeg på en rundreise i Nicaragua for å feire forlovelsen. Et land som hadde alt: Jungel, høye vulkaner, fancy strender og karibiske øyer. Poesifestivalen i Granada står fortsatt for meg som et høydepunkt i mitt poetiske liv. Folkemasser på over 1000 på uteplasser og karnevalopptog med opplesninger.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Avtroppende generalsekretær i DnF, Mette Møller som har gjort en helt uvurderlig innsats for bredden i norsk litteratur i perioden hun har virket. Var så heldig å sitte åtte år i styret og bevitne på nært hold hvordan hun kunne trylle.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Pushet for å få igjennom en Boklov i Stortinget.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

«Stortinget vedtok ny boklov!»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

Spørsmål om mitt favorittdyr. Da ville jeg svart flamingoen. Flamingoen virker som en festglad og bekymringsløs fugl, som liker nattklubber, vågal dancing og longdrinks. Men klart, ligger den dagen derpå alene på en strand i Miami, så kommer nok de dype tankene rekende