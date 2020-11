Lyrikklista: Glück mot toppen

Oktober i oktober: Det måtte en Nobelpris til for å bryte seg inn mellom Trygve Skaugs to diktsamlinger av året.

De tre siste årene har vi gjennomgående vent oss til at lyrikklistene toppes av Trygve Skaug. Er han blitt utfordret, har det kun vært i en og annen enskilt måned: Stein Torleif Bjella, Martin Svedman og Alexander Fallo.

Nå møter imidlertid Skaug utfordrende motstand av ingen ringere enn årets Nobelprisvinner, Louise Glück i gjendikting av Per Petterson. Her kan du lese vår omtale av samlingen: Nøktern skjønnhet.

«Nullet» av Kulturrrådet

Det hører til sjeldenhetene at norsk skjønnlitteratur og gjendiktninger ikke blir innkjøpt for distribusjon til landets bibliotek, spesielt når boka er utgitt på et kvalitetsforlag som Oktober. Forbauselsen var derfor stor da vi i midten av oktober kunne avsløre at denne skjebnen («nulling») var blitt Louise Glück og Per Petterson til del da Averno, med etterord av Rune Christiansen, første gang ble utgitt på norsk i 2017. Samlingen er sågar den eneste i Oktobers gjendiktningsserie som ikke er blitt innkjøpt av Kulturrådet.

Averno er den eneste tittelen av Glück som er å få på norsk. Når nå Oktober gir ut boka i ny utgave, burde kanskje forlegger Ingeri Engelstad prøve seg på nytt? Skulle ekspertene i Kulturrådet atter «nulle» Nobelpristageren for å ha skrevet «ei bok av begrenset litterær verdi», lover vi at du vil få lese om det her i spalten.

Bokhøsten i full gang

Tidenes bokhøst er årets blitt omtalt som. Oktoberlisten er mer interessant enn vanlig, for den gir ofte en god pekepinn på hvilke titler som vil hevde seg fram mot jul.

Gledelig er det derfor å finne nesten bare nyskrevet norsk poesi på topplista. Dertil med en full tredjedel fra årets debutanter: Axel Frønes, Karoline Brændjord, Alexander Fallo, Kari Anne Bye og Helene Hovden Hareide.

Boklista for lyrikk: Uke 40 – 44 – 2020

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Tittel Forfatter Forlag år Sist mnd 1 Hjemmekamp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (1) 2 Averno Louise Glück Oktober 2020 (Ny) 3 Ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (2) 4 Olav H. Hauges vakraste dikt Olav H. Hauge Samlaget 2014 (3) 5 Som skyene skygger snøen Levi Henriksen Gyldendal 2020 (4) 6 Hilsen Axel Axel Frønes Aurora forlag 2020 (Ny) 7 Jeg vil våkne til verden Karoline Brændjord Kolon 2020 (Ny) 8 Du fucker med hjertet mitt nå Alexander Fallo Cappelen Damm 2020 (8) 9 Yahya Hassan Yahya Hassan/P. Carmona-Alvarez Cappelen Damm 2014 (11) 10 Liljevilje Helge Torvund Aschehoug 2020 (6) 11 Byens bokstaver Lars Saabye Christensen Cappelen Damm 2020 (Ny) 12 Vannet bestemmer Annabelle Despard Cappelen Damm 2020 (Ny) 13 Eg et før eg kjem Kari Anne Bye Samlaget 2020 (7) 14 Butiksongar Helene Hovden Hareide Aschehoug 2020 (Inn på ny) 15 Dette er andre dagar Ruth Lillegraven Tiden 2020 (Ny)