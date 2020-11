Deilig grøsser

Victoria Schwabs «Spøkelsenes by» er perfekt til mørke høstkvelder.

SolumBokvennen utgir denne høsten flere bøker som normalt ville blitt karakterisert som svært utypiske for deres forlagsprofil. Det hele er en del av deres barneboksatsing, og bøkene er kommersielle.

En av disse er Victoria Schwabs Spøkelsenes by. Det er ikke et dårlig valg av forlaget i sin nye satsing på å fange unge lesere.

Som bokens tittel lover er det horror-elementet som er fokus. Schwab har tidligere hatt suksess med flere bøker i fantasy-horror-segmentet, men i Spøkelsenes by er det den klassiske, viktorianske grøsserpreget som får skinne.

I see dead people

Cassidy Blake har en fot blant de levende og en blant de døde. Altså, hun kan bevege seg bak «Sløret» inn i spøkelsenes verden, og kommunisere med dem. Denne evnen oppstod etter hun holdt på å drukne, og ble reddet av spøkelsesgutten Jacob – som siden den gang har vært bestevennen hennes.



Victoria Schwab:

Spøkelsenes by

Barn og ungdom

SolumBokvennen

265 sider

Inger Sverreson Holmes

Men Cassidys tilværelse har alltid hatt et overnaturlig strøk. Foreldrene driver nemlig business rundt å jakte spøkelser, og kaller seg selv Inspøktørene – et ordspill de syns er spesielt fiffig. Cassidy holder derimot sin sjette sans for seg selv.

«Jeg blir like redd som alle andre. Tro det eller ei. Det er ikke sånn at jeg har lyst til å bruke masse tid på å lete etter spøkelser. Det er bare det at de er der, og at jeg ikke klarer å overse dem.»

Det er slitsomt å være konstant omringet av masete spøkelser. Derfor gleder Cassidy seg til sommerferien, for på hytta spøker det ikke. Men alt blir snudd på hodet når foreldrene inngår en avtale om å lage TV-programmer fra verdens mest hjemsøkte steder, med opptaksstart i sommerferien. Og første stopp er Edinburgh.

Cassidy er selvsagt ikke like begeistret for besøket – og med rette, for hun har fanget oppmerksomheten til den Røde Ravnen som hjemsøker byen.

Klassisk-moderne spøkelseshistorie

Spøkelsenes by byr skikkelig deilig, uhyggelig stemning. Det er en klassisk spøkelseshistorie, med elementer som minner om tradisjonelle viktorianske grøssere, samtidig er språket så lett og ledig at det aldri oppleves gammelmodig. Gjennom Cassidys karakter, som er moderne og kul, blir historien spesielt levende (no pun intended).

Edinburgh er på mange måter den perfekte settingen for en spøkelsesroman. Ikke bare har byen en blodig historie, men de brosteinslagte gatene er en god bakgrunn for den grøssende historien. Noen vil kanskje oppleve historien som tidvis litt for detaljert, for Schwabs bok tar ofte rollen som en liten tur-guide rundt byen. Dette bringer ikke nødvendigvis noe mer til historien, enn for at de av oss som har vært der kan tenke «Å, der har jeg også gått».

Harry Potter-homage

Schwabs inspirasjonskilder er veldig tydelige, og hun er ikke redd for å vise at hun har latt seg inspirere av andre YA-suksesser. Blant annet får man sterke assosiasjoner til Neil Gaimans Kirkegårdsboka, men det er spesielt Harry Potter-serien som preget Schwabs Spøkelsenes by. Og det blir litt for mye av det gode, selv for en hardnakket Potter-fan.

Stort sett alle beskrivelser, om det er av folk eller steder, blir sammenliknet med noe fra Harry Potter-universet. Folks karakteristikker blir beskrevet gjennom hvilke Galtvort-hus Cassidy mener de tilhører («Hun viste sin indre håsblås»), og steder blir skildret ved å henlede leseren til Potter-filmene («Matsalen lignet på den i Harry Potter»). Spesielt i overkant blir det når Cassidy, i en livstruende situasjon, må påpeke at en av fiendene har på seg et Smygard-skjerf.

Mestrer grøssersjangeren

Til tross for Harry Potter-homager, presenterer Schwab en spennende historie, som byr på gode utviklinger. Schwab vet hvordan å mate leseren med akkurat nok informasjon til å holde dem på pinebenken, og mestrer grøssersjangeren minst like godt som inspirasjonskildene hennes.

Spøkelsenes by er første bok i en serie, og oppfølgerne til boken er allerede utgitt på originalspråket engelsk. Og med de mange ubesvarte spørsmålene som blir hengende ved slutten av boken, er det ingenting som tilsier at det blir noe mindre spennende videre i serien.

Spøkelses by er perfekt lektyre til mørke, og skumle, høstkvelder, og ikke minst en god introduksjon til grøssersjangeren for yngre lesere.

NORA STEENBERG