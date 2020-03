Lund blir ny bibliotek-leder

Vidar Lund fra Levanger er innstilt som ny leder i Norsk Bibliotekforening.

Han kunne blitt valgt under det 77. norske Bibliotekmøte i Haugesund, men som det meste annet ble samlingen avlyst. I stedet er det et digitalt møte som skal samle seg om Lund. Han skal ta over etter Mariann Schjeide som går av som leder etter to perioder.

Heidi Hovemoen fra Viken fylkesbibliotek er innstilt som ny nestleder.

Vidar Lund har lang erfaring innenfor biblioteksektoren og er et drevent organisasjonsmenneske. Han har vært biblioteksjef i Sør-Varanger, i Time kommune, fylkesbiblioteksjef i Rogaland og har vært biblioteksjef i Levanger i Trøndelag siden 2015.

Han har erfaring fra målrørsla og politikken, nå sist som vararepresentant for Senterpartiet i Levanger kommunestyre for denne perioden.