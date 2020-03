10 bøker som er morsommere enn masete foreldre

Mange foreldre klager over urolige barn i disse tider. Men tror dere barna syns det er gøy å være med dere hele dagen? Her er ti bøker som er morsommere enn nettopp det.

Det er krevende tider for nordmenn i hele det ganske land. Over alt må familier være innestengt med hverandre, på godt og vondt. Flere foreldre klager i sosiale medier om problemer med å få dagene til å gå opp, og hvor slitsomt det hele er. Men det er ikke sikkert ungene synes det er så morsomt å være med foreldrene hele dagen, heller?

Her er ti bøker som er morsommere enn masete foreldre – og kan være god hjelp i nøden for både store og små:

Jeff Kinney: Brakkesyke (Gyldendal)

Dette er den sjette boken i En pingles dagbok-serien. Som tittelen tilsier, passer den spesielt bra i disse tider. Pingla Greg er hovedmistenkt for hærverk som er utført mot skolen, men han vet selv at han er uskyldig – i hvert fall nesten. Heldigvis for ham sørger tidenes snøstorm for at alle må holde seg hjemme og innendørs. Greg vet at så snart snøen smelter, og da vil han måtte takle alle problemene igjen. Men han stiller seg spørsmålet: finnes det egentlig en verre straff enn å måtte være innesperret sammen med familien hele ferien?

Boken er også tilgjengelig som lydbok på ebok.no.

Kristine Tofte: Udyr (Gyldendal)

Det er kanskje litt dramatisk å anbefale en bok om selveste Ragnarok i disse tider, men siden boken er så god, får det passere. Den norrøne mytologien står sentralt i denne ungdomsromanen, hvor Amund plutselig befinner seg midt i et veddemål mellom gudene. Etter å måtte gå i praksis på Bru gård, grunnet dårlige resultater på skolen, merker han at dyrene ikke er som andre gårdsdyr, noe Ida, som faktisk har peiling på dyr, også legger merke til.

BOK365 trillet femmerterning på boken, og hevdet at Tofte har «stålkontroll på beistene».

Boken er også tilgjengelig som e-bok og lydbok i flere nettbokhandlere.

Neal Shusterman: Ljå (VB)

I Neal Shustermans framtidsroman er menneskelig utvikling kommet så langt det er mulig, og menneskene er blitt udødelige. I denne verden er det ljåene som holder befolkningsveksten under kontroll, og det er til denne jobben Citra og Rowan ufrivillig blir valgt som lærlinger. De vil ikke drepe, og det er akkurat derfor de blir valgt. Men det er kun én av dem som kan bli valgt som fullverdig ljå. Og da må den ene drepe den andre.

BOK365s anmelder ga boken terningkast seks, og mente at boken har alt man kan ønske seg av en ungdomsroman.

Boken finnes også tilgjengelig som e-bok ved flere nettbokhandlere.

David Walliams: Verdens verste barn 1 og 2 (Aschehoug)

David Walliams er for de fleste nordmenn mest kjent fra den britiske komiserien Little Britain, men de siste årene har han også gjort seg bemerket her til lands for barnebøkene sine. Bøkene om Verdens verste barn har tatt unge lesere med storm, med sin «Roald Dahlske) absurde humor. Illustrasjonene av Tony Ross, som også står bak illustrasjonene til andre barnebokklassikere som Rampete Robin, er også med på å skape et tidløst preg over fortellingene.

I bøkene Verdens verste barn får leserne møte de verste barna fra hele verden, som en gutt som samler på buser, en jente som elsker møkk, og en gutt som sikler så mye at han havner i trøbbel.

Bøkene er også tilgjengelig som lydbok hos Lydbokforlaget.

Neil Gaiman: Kirkegårdsboka (Vigmostad & Bjørke)

Neil Gaiman er mesteren av grøssere for yngre lesere, og en av hans store klassikere er nettopp Kirkegårdsboka. Her møter vi Nobody Owens. Han er en helt vanlig gutt – rent bortsett fra at han bor på en kirkegård, hvor han blir oppdratt og utdannet av spøkelser. Men i verden utenfor kirkegården lurer den virkelige faren. Mannen som drepte familien hans, leter fremdeles etter ham.

Dersom du ikke har lest denne tidligere, er vel karantenetiden et godt tidspunkt for å lese seg opp på både denne og resten av Gaimans spennende forfatterskap. Vi vil også anbefale Coraline og Neverwhere – til de litt tøffere, unge leserne blant oss.

Boken er også tilgjengelig som gratis digital lydbok hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Michael Stilson: Alene gjennom (Cappelen Damm)

Hvis man ikke kan spille fotball med kompiser, er kanskje det nest-beste å lese en kul fotballroman? Michael Stilson er tidligere fotballproff, som i 2008 utga sin første bok om fotball: Bare spille ball. For denne ble han tildelt Uprisen og Trollkrittet samme år. Nå er han tilbake med oppfølgeren. Her føler leserne fortsatt Fredrik, som er stjerne på Mjøndalen. En dag dukker faren opp med et tilbud som vil gjøre Fredrik til millionær, men i det drømmen om å bli proffspiller i utlandet går i oppfyllelse merker Fredrik det er noe som ikke stemmer.

Boken er også tilgjengelig som e-bok i flere nettbokhandlere.

Ragnhild Brochmann: Gulliver Blitz og mysteriet med professor Uglehus (Aschehoug)

Dette er en koselig og spennende bok, som også passer disse tider. Gulliver Blitz er blitt veldig syk etter han og faren flytter inn i et nytt borettslag, og kan derfor ikke gå på skolen eller forlate bygget. Det kan nok mange kjenne seg igjen i, nå i disse dager. Men i Gullivers nye hjem skjer det mystiske ting, og han er bestemt på å komme i bunns i husets mystiske forhistorie. Hva er historien til damen han kaller Sørgelig Trist? Hvor fører de mystiske formasjonene i soveromstaket hen? Og hva befinner seg egentlig i kjelleren?

Etter man har fordypet seg i Gullivers mystiske verden, blir man kanskje inspirert til å gå på skattejakt i egne hjem. BOK365s anmelder trillet terningkast fem på boken, og sa at boken har «en hjemmekoselig stemning man ikke vil forlate.»

Boken er også tilgjengelig som lydbok på Fabel og e-bok.no.

Jessica Townsend: Ingenlund (Vigmostad & Bjørke)

Mange er blitt hyllet som «Den nye Harry Potter», men få har levd opp til dette. Ingenlund er absolutt verdt et bekjentskap, med sitt massive magiske univers. Jessica Townsend har hatt stor internasjonal suksess med fantasyserien om Morrigan Kråkh, og hennes eventyr i Ingenlund. Morrigan blir reddet natten til hennes elleveårsdag av Jupiter Nord som tar henne med til Ingenlund – hvor han har valgt henne ut som sin elev og dermed også som deltaker i opptaksprøvene til Det Vunderlige Selskap. Men Morrigan har, i motsetning til de andre deltakerne, ingen spesielle evner.

Det har hittil utkommet to bøker på norsk, og den andre boken i serien, Vundersmed, ble av BOK365s anmelder hyllet med terningkast fem.

Bøkene finnes som lydbøker hos både ebok.no, Fabel og Storytel.

Gareth P. Jones: De dødes byrå (Mangschou)

Sam Toop kan både se og snakke med spøkelser. Det er slett ingen dum egenskap når man er sønn av en begravelsesagent. Men det kan være fryktelig slitsomt også, etter som flere av de døde trenger hjelp med ulike oppgaver. Når en demonhund hjemsøker London, blir Sam bedt om å hjelpe til i etterforskningen. Men det er ikke sikkert han kan hjelpe spøkelsene denne gangen.

Denne viktorianske spøkelseshistorien, med spennende tvister, passer godt til de som liker Neil Gaimans Kirkegårdsboka eller Marg&Bein-serien.

Mats Strandberg: Slutten (Kagge)

En apokalypse og en mordgåte er stikkordene for denne ungdomsromanen. Samtidig som en komet er på vei mot jorden, blir Simons eks-kjæreste og Lucindas eks-bestevenn Tilda funnet drept. Politiet ser ikke poenget med å etterforske dette, når det uansett er knappe uker til jorden utslettes. Men kan Simon og Lucinda sammen finne ut hvem som har gjort det? Og betyr det noe om mordgåten blir løst? En hjerteskjærende, men varm roman om det aller verste man kan tenke seg. Det tvinger leseren til å stille seg selv spørsmålet: Hva ville du gjort med dine siste dager?

BOK365s anmelder hevdet at dette kanskje var «høstens viktigste ungdomsroman», og ga den terningkast fem.

Boken er også tilgjengelig som e-bok i en rekke nettbokhandlere.

Mari Moen Holsve: Ingen sover trygt i natt (Cappelen Damm)

Mari Moen Holsve ble i fjor tildelt Bokslukerprisen for denne romanen. Boken blir av forlaget beskrevet som en «Stranger Things-aktig grøsser», mens juryen i Bokslukerprisen mente «Den er sykt bra!». Handlingen er lagt til Skymdal, hvor Håkon, Marie og Hare får beskjed om at klassekameraten Jon Michael er død. Det brådødsfallet gjør dem nysgjerrige, og etter skolen titter de inn vinduet til Jon Michaels hus. Synet som møter dem er grotesk, og de vet at en morder er løs i byen deres.

Boken er også tilgjengelig som lydbok på Storytel.