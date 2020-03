Gladmelding: Disse får stipend!

Midt i koronaviruset kommer endelig en gladmelding for forfattere og kritikere. Her er listen over hvem som får stipend fra Kulturrådet

– Det har vært en spesiell tildelingsrunde med tanke på den akutte krisen i den norske kultursektoren, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad. – Det gjør at denne grunnmuren i norsk kunstnerøkonomi blir desto viktigere. – Kunstnerstipendene er en investering i det som bør være kjernen i kunstnerpolitikken, nemlig enkeltkunstnerens mulighet til fritt, skapende arbeid, sier Trude Gomnæs Ugelstad, leder i utvalget for Statens kunstnerstipend. BOK365 presenterer stipendene på litteraturfeltet, men noen forfattere med virke på flere områder kan skjule seg også i andre gruppers tildelinger. Hele listen ligger på kulturrådets hjemmesider. Arbeidsstipendet er det største, mest forutsigbare – og gjeveste. Et fåtall forfattere får og i siste kolonne kan du se hvor mange år det gjelder for. Stipendet er for tiden på 276.000 kroner i året og utbetales månedlig, akkurat som vanlig lønn. Kun 5-6 prosent av søkerne fikk innvilget søknaden sin. Barne- og ungdomsforfattere: Yngre og nyetablerte barne- og ungdomsforfattere: To stipend til sakprosafeltet: Kritikere får også arbeidsstipender: Yngre og nytablerte kritikere: Fire stipender til skjønnlitterære oversettere: Yngre og nytablerte skjønnlitterære oversettere Etablerte kunstnere: Gunnar Sæterhaug Wærness og Monica Aasprong, begge bosatt i utlandet, har fått stipend for etablerte kunstnere. Forfatter Dag Johan Haugerud har fått stipend som etablert dramatiker. Mona Høvring, Buskerud, har fått stipend som seniorkunstner Diversestipend til faglitterære forfattere og oversettere: I tillegg er det diversestipend for skjønnlitterære forfattere. Alle tildelinger ligger hos kulturradet.no. Den norske forfatterforening tildeler også arbeidsstipender Basso, Aina Irene 2 år Blatt, Thomas Marco Jong 1 år Djupvik, Laura Helen 2 år Eggen, Jo 1 år Haavardsholm, Espen 2 år Johansen, Inghill 1 år Knausgård, Karl Ove 3 år Kroneberg, Benedicte Meyer 1 år Lindset, Hilde 1 år Næss, Kristine 2 år Ravatn, Agnes 1 år Thelle, Ellen Mari 2 år Tjønn, Brynjulf Jung 2 år Torgersen, Bård 1 år Ødegård, Knut 1 år Øverås, Tor Eystein 2 år Diversestipend fra DnF: Aanestad, Ingrid Z kr 60 000 Anfinnsen, Kjersti kr 30 000 Baugstø, Line kr 100 000 Brenno, Anders kr 25 000 Bull-Hansen, Bjørn Andreas kr 60 000 Claussen, Jan Morten kr 50 000 Emanuelsen, Birger kr 60 000 Groth, Camilla kr 60 000 Grue, Jan kr 60 000 Hagemann, Bror kr 25 000 Hatløy, Kjartan kr 100 000 Horgar, Fartein Andreas kr 100 000 Johansson, Jens Martin kr 100 000 Karlsvik, Mette kr 60 000 Kleppe, Astri kr 25 000 Løvåsen, Sigmund kr 100 000 Malm, Anders kr 60 000 Mehlum, Jan kr 25 000 Molven, Ranveig Leite kr 100 000 Seljestad, Lars Ove kr 60 000 Skomsvold, Kjersti Annesdatter kr 100 000 Stien, Laila kr 25 000 Strømsborg, Linn kr 60 000 Sværen, Jørn H. kr 60 000 Seniorstipend fra solidaritetsfondet: Ambjørnsen, Ingvar: Fornyet til pensjonsalder Stølan, Arne Hugo: Fornyet til pensjonsalder Dahle, Gro: 3 år Rein, Arild: Fra april 2020 og ut 2022 -- annonse --