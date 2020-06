LYRISK: I sommervarmen åpner vi en duggfrisk pilsner og gleder oss over et antiautoritært dikt av uforglemmelige Gunnar Bull Gundersen.

En som brenner for å fremme interessen for norsk lyrikk er Cappelen Damms utrettelige markedsdirektør Knut Gørvell. Hver uke velger Knut et dikt som han publiserer i Cappelen Damms lesverdige nettavis Boktips. Den gang skikkeligheten kom til byen er et av Gørvells absolutte favorittdikt. Versene er skrevet av Gunnar Bull Gundersen.

Knut Gørvell skriver om diktet:

Da jeg gikk på ungdomsskolen, våknet opprørstrangen i meg. Ikke så rart kanskje siden jeg vokste opp i Bærum på 60- og 70-tallet. Gjennom musikken fant jeg gjenklang for mye av det jeg tenkte og følte. En av de norske artistene jeg «digga» voldsomt var Ole Paus. Etter den fantastiske «Garman» ga han i 1973 ut sin tredje plate: «Ole Bull Show». Der oppdaget jeg Gunnar Bull Gundersen – en dikter som jeg syntes var større enn Ole, og han hadde en vel så tøff stemme og budskap. (…) Det er et dikt som jeg ofte tenker på når jeg møter forstokkethet og moralisme. Husk på at dikt kan være et godt og avvæpnende våpen.

Gunnar Bull Gundersen (1929-93) reiste som attenåring til sjøs. Seinere tok han også styrmanns- og skippereksamen, men gikk i land i 1954 da han ble ansatt som velferdssekretær i Statens velferdskontor for Handelsflåten. Med denne bakgrunnen ble han på mange måter et forfriskende villskudd ved sin inntreden i de litterære kretser. I 1956 debuterte han med romanen Om natten. Tre år senere vant han Kritikerprisen for romanen Martin, ei bok som medførte at førstereisguttenes lavalder ble hevet fra 15 til 16 år. Bull Gundersen var aktiv på flere felter og skrev også dramatikk, hørespill og kåserier. Få gjerne med deg samlingen Fortellinger fra et rastløst liv (Aschehoug, 1974) som på et vis utgjør essensen av hans forfatterskap.

Vi må også ta med interessen og affiniteten til musikk. Han leste ofte humoristiske og satiriske tekster i samklang med blues- og jazzmusikere, i likhet og gjerne i duett med, sin gode venn Harald Sverdrup. Gunnar Bull Gundersen ble således æresmedlem av Molde Jazz-festival og innehaver av “Molderosen”.

Den gang skikkeligheten kom til byen

da sprang alle inn med ølflaskene sine

og kom ut igjen med Colaflaskene sine

som var så mye bedre formet for hånden

enda undersøkelsene viser at hver Cola

inneholder så mye mer sukker enn øl

at det tilsvarer minst sytten sukkerbiter, men

Skikkeligheten ser ikke så nøye på sukker, enda

ingen var vant til så mye sukker som efter den gang

da Skikkeligheten kom til byen.

Den gang Skikkeligheten kom til byen

da sprang alle som lå i solen ned fra alle

hengekøyene sine og inn efter alle gressklipperne

sine, skar hodene av alle de stolte gress-stråene

sine – som hadde fått vugge så fritt

i vinden på alle plenene i alle havene

i hele byen, men nå ble hvert et strå så kort

og så hodeløst og så akkurat likt hvert

et annet strå som aldri før den gang

da Skikkeligheten kom til byen.

Den gang Skikkeligheten kom til byen

da sprang alle hustruene ut fra alle

sengene til alle elskerne sine og hjem

til alle de impotente mennene sine og

skurte og vasket og stelte i alle de renslige

husene sine, bonet alle de blanke gulvene sine

til de ble så glatte og så skikkelige at alle

barna skled og brakk alle armene sine og det

ble så meget mer skrik og jamring i alle hus

enn det var før den gang

da Skikkeligheten kom til byen.

Den gang Skikkeligheten kom til byen

da sprang alle menn om morgenen ut med

alle mappene sine, avsted til alle jobbene

sine og kom alle like presise hjem til alle

middagene sine, tok på seg alle julepresangtøflene

sine og ble så mette i alle velstandsmavene

sine at de nesten ikke lenger kunne tenke seg

hvordan det var før den gang

da Skikkeligheten kom til byen.

Den gang Skikkeligheten kom til byen

da ble det likt for alle, da la de asfalt

over all grus, da ble alle ujevnheter slettet

ut, da rev de alle gamle hus, da ga de plass til

blokker, bensinstasjoner og varesentra, da handlet

de seg til livslykkekolikk, da bygget

de seg garasjer og skrek: STANDARD – den gang

da Skikkeligheten kom til byen.

Den gang Skikkeligheten kom til byen

da var det ingen som skikkelig visste

at Skikkeligheten skulle bli herre i byen og

ingen som skikkelig visste

hvem skikkeligheten var,

innerst inne,

mer enn før den gang

da Skikkeligheten kom til byen.