Kroken på døra for tanum.no

Fra bokhandel-offensiv til retrett: Punktum er satt for 190 års bokhandel-historie. - En nødvendig del av konsolideringen i markedet, sier Tom Harald Jenssen.

Det har vært et kapittel med mange motbakker for Norges største forlagshus. Fra en storoffensiv på bokhandel-fronten, har Cappelen Damm måttet gjøre gradvis retrett de siste tre årene. hvor millionene har rent i strie strømmer ut av kassa hos Tanum og eierforlaget.

Nå forlater Cappelen Damm siste Tanum-skanse og avvikler nettbokhandelen fra 1. november.

– Tanum.no var en del av Tanums 18 butikker, og fungerte godt som en nettbutikk sammen med butikkene og som klikk og hent. Mange kunder orienterte seg på nettet og kom til butikken for å kjøpe og/eller hente. Kundereisen fungerte, sier Cappelen Damm-toppsjef Tom Harald Jenssen til Bok365.

Nødvendig konsolidering

Han påpeker at rammebetingelsene deretter har endret seg betraktelig:

– Fra å være en aktør med store innkjøp til nett og butikk, ble tanum.no en liten aktør med stadig dårligere betingelser da de fysiske butikkene ble solgt, sier Jenssen, og legger til: – Tanum har alltid vært en salgskanal for bøker, 70 prosent bokandel, og ønsket ikke å starte med salg og tilbud av avgifspliktige varer for å opprettholde nettbutikken. Det var også behov for oppgraderinger på IT-siden. Dermed var konklusjonen gitt, og vi ser dette som en nødvendig del av konsolideringen i markedet.

Humper i handelen

Tanum overtok ved inngangen til 2018 en kostbar kontrakt på Oslo Lufthavn Gardermoen. For kostbar skulle det vise seg. Nyåret 2019 var det klart at Gardermoen-satsingen ble såpass brutal at man valgte å selge fire av de øvrige Tanum-butikkene til Norli Libris AS: fra 1. mars samme år begynte butikkene på Storo Storsenter, Bryn senter, Colosseum senter og Kolbotn torg å seile under Norli-flagg.

Straks etter kom også nyheten om nok en Cappelen Damm-retrett i handelsleddet: Etter å ha satset friskt på Tanum Concept som aktør i dagligvarehandelen ble det klart at også denne satsingen hadde kommet til en ende, og Bladcentralen overtok all bokdistribusjon til Coop.

Exit Gardermoen

I slutten av februar i fjor sprakk nyheten om at Cappelen Damm kastet kortene, og valgte å gjøre full retrett fra Gardermoen. Som Bok365 da skrev, forlot Cappelen Damm flyplassen, men beholdt tårnet. Det vil si at dagene med fysiske bokhandler var forbi, med ett unntak: Tanum Karl Johan. Man valgte imidlertid å beholde nettbokhandelen tanum.no, samt å beholde Tanum-navnet i bokklubb-sammenheng.

Mens man leverte boardingkortet til Gardermoen tilbake til ARK, overtok Norli Tanum-butikkene i CC Vest, Oslo City, Byporten, Litteraturhuset og Bogstadveien.

Endelig punktum

Foran siste årsskifte ble det klart at Cappelen Damm også måtte avvikle flaggskip-butikken Tanum Karl Johan, som har ligget i Karl Johansgate 43 siden 1880. Deler av lokalene ble overtatt av Norli-kjeden.

Med avviklingen av Tanum.no er det satt et endelig for et sentralt kapittel i norsk bokhandelhistorie, som startet med etableringen av Tanum så langt tilbake som i 1832.