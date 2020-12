Tanum Karl Johan legger ned

Tanum Karl Johan opphører ved årsskiftet. – Vi overtar deler av Tanum-lokalene, bekrefter Norli-sjef John Thomasgaard.

I en Instagram-post mandag kveld opplyser Tanum Karl Johan at de stenger dørene ved årsskiftet. I samme post blir det også klart at allerede i januar flytter Norli inn i de gamle Tanum-lokalene.

Lang historie

Tanum bokhandelkjede ble startet i 1832, og i 1880 flyttet butikken til Karl Johansgate 43, der den har ligget siden. Butikken har siden den gang vært Tanums flaggskip.

I 1928 tok Johan Grundt over Tanum bokhandel fra Hieronimus og Halvard Aschehoug. Bokhandelen var da i Tanum-familiens eie frem til 2006, da Tanum ble solgt til forlaget N.W. Damm & Søn AS. Etter at Damm og Cappelen fusjonerte i 2007, ble Tanum frem til 2014 heleid av Cappelen Damm. i 2015 fusjonerte Tanum med Cappelen Damm, og er nå et eget forretningsområde innenfor Cappelen Damm AS. Tidligere er de øvrige Tanum-butikkene blitt solgt til ARK og Norli, men Cappelen Damm har beholdt Tanum som merkenavn på nettbokhandel og bokklubbvirksomhet.

Bekrefter overtagelse

Etter hva BOK365 erfarer skal Tanums nåværende areal deles på tre-fire nye lokaler og samme antall nye leietakere.

– Vi overtar deler av Tanum-lokalene, bekrefter Norli-sjef John Thomasgaard til BOK365. – Datoen er ikke endelig fastsatt, det skal utleier og Tanum avtale i løpet av kort tid. Vi er klare fra 1. januar.

– Hvordan påvirker dette Norlis butikklokaler i Universitetsgata?



– Vi har planer om å knytte den nye butikken vi får i Paleet sammen med U-gata. Vi holder på med omfattende rehabilitering og oppgradering av plan 2 der, blant annet nytt arrangementsområde. Dette skal stå klart i april. Bakgården mellom Paleet og U-gata pusses også opp nå. Så: fasit er at butikken i Universitetsgata bli 110 prosent styrket med dette, sier Thomasgaard.

