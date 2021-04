Kor e alle helter hen?

#LESEHELT: ... spør vi med Jan Eggum. Nå kommer Heidi Austlid (bildet) og Forleggerforeningen med svaret, når de starter jakten på kjente profilers lesehelter.

Jonas Gahr Støre, Siv Jensen, LO-leder Peggy Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid er blant de mange samfunnstoppene og profilene vi møter i #lesehelt-stafetten Forleggerforeningen ruller i gang i dag – en video-stafett du også vil kunne følge her på Bok365 de neste ukene, i tillegg Forleggerforeningens kontoer i sosiale medier under emneknaggen #lesehelt.

– Viktige for samfunnet

– Vi har invitert offentlige personer til å fortelle om sin lesehelt og hvorfor lesehelter er viktige for samfunnet. Rollemodeller har stor verdi, og gjennom flere uker vil toppolitikere, næringslivsledere og andre offentlige personer fortelle om sine lesehelter. Målet er å skape entusiasme for litteratur og viktigheten av at vi leser, og at voksne leser for barn og unge, forteller Heidi Austlid, direktør i Forleggerforeningen.

– Så «lesehelten» er en fra det virkelige liv, ikke en fiktiv figur fra en roman eller barnebokserie?

– Det er gjerne en som fikk deg hektet på å lese bøker. Det kan være en lærer, en vaktmester, en bibliotekar, eller besteforeldre. Men det kan også være en figur. Første kvinne ut i stafetten, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, trekker fram Donald som sin vei inn i lesingens magiske verden.

Vil knekke leselyst-koden

– Vi vet at lesingen i Norge går tilbake, spesielt blant barn og unge. På 20 år har andelen norske 15-åringer som bare leser når de må, økt fra 35 til 50 prosent. Samtidig har norske 15-åringer fått dårligere leseferdigheter, og over halvparten av det ungdommer leser på fritiden er nå på andre språk enn norsk. Det å knekke leselyst-koden er noen av det viktigste vi gjør, fastslår Austlid.