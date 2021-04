Bokslukerprisen til Solberg

– Det er heilt fantastisk, sier Audhild Solberg. Hun er tildelt Bokslukerprisen for «Harpa».

Bokslukerprisen ble covid-tiden tro, delt ut i en digital sending. Men prisvinneren ble overrasket på forhånd med den gledelige beskjeden:

– Det var faktisk ei juryklasse i Bergen som overrekte beskjeden. Vi hadde avtalt eit intervju på Zoom, som viste seg å vere rigga av Foreningen !les slik at dei kunne filme reaksjonen min. Eg ante verkeleg ingenting og blei veldig overraska – og veldig glad! – da eg skjønte at eg var årets vinnar, forteller Audhild Solberg.

Caps lock, med utropstegn!

Solbergs Harpa har nå «vunnet» begge de store barnebokprisene i Norge, Bokslukerprisen og ARKs Barnebokpris. Det syns Solberg er stort.

– Det er heilt fantastisk! Det betyr så mykje for meg at barn liker bøkene mine. Eg får jamleg meldingar frå unge lesarar, og det er lite som slår entusiasmen til ein ni- eller tolvåring som diggar boka di i CAPS LOCK MED ØRTEN UTROPSTEIKN!!!!!!!! Eg har sagt det før og seier det igjen: Det er barna eg skriv for, det er deira meining som er viktigast for meg.

Fra juryens begrunnelse heter det blant annet:

Vi liker at det handler om noe mystisk. Det er skummelt på en bra måte, spennende og aldri kjedelig. Vi kjenner at det kribler i magen! At boka er delt inn i korte kapitler, er også med på å gjøre boka lettere å lese, og sidene bare fyker av gårde. Forfatteren klarte å holde på spenningen, og etter hvert kapittel måtte vi bare lese videre – vi ble helt oppslukt!

Kommer mer grøss

Det er tydelig at Solbergs skrekk fenger, og hun røper at det nok kommer fleire grøssere fra henne fremover:

– Eg er veldig glad i grøss og snikande uhygge sjølv, så ja – det kjem nok fleire bøker i den sjangeren frå meg.