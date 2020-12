Kongen på sakprosatoppen – igjen

Kong Harald beholder førsteplassen på sakprosalista nok en måned.

Sakprosalista for november er nok en god indikasjon på hvilke bøker som vil befinne seg under juletreet til mange nordmenn neste uke. Og den mest populære mannen er monarken. Harald Stanghelles Kongen forteller (Kagge) beholder førsteplassen på Sakprosalista nok en måned.

På sakprosalista for gjørebøker er det en annen «konge» som troner. Eivind Hellstrøms kokebok, Hellstrøms hemmeligheter (Kagge), ble sent november tildelt Årets kokebok, og rykker helt til topps på Sakprosalista for gjørebøker. Dermed har Kagge forlag begge topplasseringene på Sakprosalista for november.

Listene er sammenstilt av BOK365 basert på kildegrunnlaget til Bokhandlerforeningen.

Sakprosalista – Kun sakprosa – november – 2020

Forfatter Tittel Forlag 1 Harald Stanghelle Kongen forteller Kagge 2 Victor Sotberg Bare Victor Gyldendal 3 Terje Tvedt Verdenshistorie Stenersen 4 Bjarte Arneson Bård og Atles gode råd om absolutt alt Eget forlag 5 Sophie Elise Isachsen Ting jeg har lært Strawberry 6 Eirik Kristoffersen Jegerånden Gyldendal 7 Erika Fatland Høyt Kagge 8 Joachim Førsund Kohts bok Gyldendal 9 Ragnhild Lund Ansnes Verdens beste Liverpool Stenersen 10 Mads Hansen Min instastory Kagge 11 Ronny Brede Aase Lukk auga og tenk på taco Gyldendal 12 Sigmund Løvåsen Kjell Aukrust Cappelen Damm 13 Alfred Fidjestøl Mine kamper Gyldendal 14 Ken André Ottesen Norske mann i hus og hytte Kagge 15 Anne Sverdrup-Thygeson På naturens skuldre Kagge

Sakprosalista – Gjørebøker – november – 2020

Forfatter Tittel Forlag 1 Eyvind Hellstrøm / Anita Rennan Hellstrøms hemmeligheter Kagge 2 Hanne-Lene Dahlgren En skikkelig digg kokebok 2 Entusiast 3 Stian Staysman Thorbjørnsen Øl hele året Goliat 4 Einar Tørnquist TørnQuiz Scientia 5 Hanne-Lene Dahlgren En skikkelig digg kokebok Gyldendal 6 Linka Neumann Villmarksgensere Aschehoug 7 Karen Elene Thorsen Fattig student Pilar 8 Ingrid Bergtun Sy med Ingrid og Ingrid Kagge 9 Jarle Enerud Julequiz 2020 Gyldendal 10 Jørgine Massa Vasstrand Råsterk hjemme Egmont 11 Trine Sandberg Trines hverdagsmat Cappelen Damm 12 Universitetet i Oslo Almanakk for Norge 2021 Gyldendal 13 Vegard Eikemo Sande Aschehougs store julequiz 2020 Aschehoug 14 Kristine Ilstad Det søte liv: Julens deiligste kaker Cappelen Damm 15 Hanne Andreassen Hjelmås Klompelompes jul Stenersen