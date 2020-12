«Kollektivet» til Gyldendal

– Gyldendal har tatt imot meg med åpne armer og jeg ser veldig fram til å samarbeide med forlaget, forteller Torbjørn Lien.

– Tegneserier eller grafiske romaner, er blitt en integrert del av forlagets profil og vi skal utgi 27 utgivelser i 2021; med prisbelønte tegneserieskapere fra inn- og utland på utgivelseslisten. Utgivelseslisten inkluderer Lise Myhres Nemi som en viktig merkevare for oss, sier Eva Thesen, forlagssjef i Gyldendals barne- og ungdomsavdeling.

Fra nyttår blir tegneserien Kollektivet en del av Gyldendal-stallen, da tegneserien forlater Egmont.

Blir gjesteserie i Nemi

Skiftet innebærer blant annet at Kollektivet i 2021 blir fast gjesteserie i Nemi-bladet, i tillegg kommer det to egne utgivelser: et sommeralbum og et julehefte, som begge vil inneholde helt nytt materiale.

– Jeg hadde gleden av å samarbeide litt med Lise Myhre allerede da Kollektivet begynte i Larsons Gale Verden for 20 år siden. Lises serie var en av dem som inspirerte meg til å sende min egen serie inn til daværende Bladkompaniet, forteller Lien.

Kollektivet går inn i sitt 21. år, men Lien har ingen planer om å gi seg med det første:

– Gled dere til Kollektivet neste år! Jeg har ingen planer om å pensjonere den enda.