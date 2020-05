Kolleger sørger over Hassan

Yahya Hassan ble bare 24 år gammel. Norske og nordiske litteraturfolk sørger over ham.

Norske og nordiske forfattere og bokfolk uttrykker sin sorg i sosiale medier:

«Vil det gå hundre år før vi får en poet som selger over hundre tusen eks av sin poesi i Danmark/Skandinavia/Verden? Yahya Hassan, din vulkan har sluknet, men lavastrømmen har for alltid svidd seg inn i litteraturhistoriens stengrunn» spør poeten Bertrand Besigye.

Den danske forfatteren Dorthe Nors husker ham fra Lillehammer:

«Det er sådan her, jeg vil huske Yahya Hassan, og så dengang i Lillehammer, Norge, hvor han om eftermiddagen kom gående ned ad gaden med sine to PET-folk, gik ind i en tøjbutik, kom ud med en lille plasticpose og grinede lidt genert til mig, der sad på bænken. Underbukser, tænkte jeg. Han er kommet hjemmefra uden. Og så om aftenen i den store sal på Lillehammer. Alene mand på scenen, tryllebindende, messende, vild, melodisk, manende, ufravigelig, ubehagelig og så kraftfuld – i nuet, det øjeblik, og ikke siden. Fremtiden fandtes ikke. Og bagefter under bogsignering, igen et barn, fnisende. En sød dreng, sagde hans norske redaktør til mig, og jeg tænkte, ja. Men når du vender ryggen til stjæler han din hest, din guitar, din datters mødom, for han vil ikke, han vil ikke. Han var en kraft, og han var en kraft, som alt for mange tappede ind i. Politisk, litterært, økonomisk, og det er sådan her, jeg vil huske ham. Og så på scenen i Lillehammer. Og med PET-folkene og den lille plasticpose med underbukserne.»

«Mitt liv er elendighet og sorg»

«Få har satt så dype spor etter seg i poesien som Yahya Hassan rakk. «Mitt liv er elendighet og sorg» , sa han selv, og de fleste av diktene hans reflekterte det. At han ikke skulle bli eldre enn 24 år er ufattelig trist. Har plukket fram debuten hans i dag og leser på nytt. Ta vare på hverandre og ikke minst ta vare på deg selv!», skriver redaktør i LIV og festivalarrangør Glenn Johansen.

«Jeg husker at jeg leste den første diktsamlinga hans da den kom. Det var noe av det røffeste, sinteste og mest personlig vonde jeg hadde lest av dikt på årevis,» skriver forfatter Jon Ewo.

Professor og forfatter Svend Brinkmann skriver på Twitter:

«Hvor er det dog trist, at Yahya Hassan er død. Et tab for hans nærmeste og et tab for nationen. Han fik titusindvis af mennesker til at læse digte om væsentlige emner og gav stemme til dem, der hidtil ikke var blevet hørt. Sikke et annus horribilis, vi har.»

Her er minneordene

Minneordene i mediene er mange. Her er er noen åpne lenker:

Malin Krutmeijer i Aftonbladet: Yahya Hassan matade många eldar

Inger Merete Hobbelstad i Dagbladet: «En fucking landmine»

Mads Kastrup i EkstraBladet: Perkeren over perkerne

Peter T. Aagard i Gaffa.dk: Yahya Hassan 1995-2020 – digteren havde en fortid som rapper