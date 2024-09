Kagge størst på norsk sakprosa

BRANSJESTATISTIKKEN 2023: Kagge forbi Cappelen Damm på norsk sakprosa for voksne.

Forleggerforeningens bransjestatistikk for fjoråret splitter forlagenes markedsandeler innen de ulike bokgruppene. Vi har tidligere rapportert om Cappelen Damms suverene stilling innen allmennbok-segmentet. Innen den viktige bokgruppa for voksen norsk sakprosa måtte imidlertid forlaget se seg forbigått. Her ble Kagge Forlag fjorårets vinner.

Bestselgere som Inga Strümkes Maskiner som tenker, Odd Karsten Tveits Palestina, Anne Sverdrup-Thygesons Skogen og Håkon F. Høydals Abida Raja: Frihetens øyeblikk – gav Kagge en nettoomsetning på 82 millioner kroner og en markedsandel på 25,9 prosent. På andre plass med omsetning på 78 millioner og en markedsandel på 24,5 – fulgte Cappelen Damm med titler som Haakon: Historier om en tronarving av Kjetil S. Østli, Pulskuren av Torkil Færø og Min skam av Nadia Ansar.

Vi må ned til rundt det halve og 40 millioner i netto forlagsinntekt, for finne Gyldendal på tredje plass.

Cappelen Damm er samlet størst

Inkluderer vi oversatt sakprosa, blir imidlertid Cappelen Damm størst. Her fikk forlaget inntekter på 17 millioner kroner og en markedsandel på 28,6 prosent. Kagge hadde her mindre enn 5 millioner i inntekt. Nummer to på lista over oversatt sakprosa ble forlagsparaplyen Forente Forlag med nettoinntekter på 7,5 millioner kroner.

Samlede inntekter på nær 400 millioner

De samlede forlagsinntektene fra sakprosa voksen summerer seg i 2023 til 375 millioner kroner for Forleggerforeningens medlemmer. Dette utgjør nesten en fjerdedel av inntektene på allmennbok (1,6 milliarder). En utfordring for sakprosa segmentet er at andelen digitale forlagsinntekter er så lav som kun 10 prosent, mens andelen digitale inntekter fra skjønnlitteratur ligger bra over 30 prosent.

Hele bransjestatistikken for 2023 finner du her.