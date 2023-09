LYRISK: Vår poetiske søndagspalte runder ti år. Vi markerer dette med noen få gjensyn. Dette diktet stod å lese i august 2014.

Erling Christie (1928 – 1996) er en var, lengselsfull og meditativ stemme i norsk lyrikk. En stemme som dessverre sluknet altfor tidlig. Knappe 30 år gammel var han utsatt for en alvorlig hjemmeulykke som stilnet dikteren. Den siste diktsamlingen Christie gav ut heter Tegnene slukner og utkom året etter ulykken. Den ble hans gjennombrudd som lyriker.

Fra samlingen henter vi dette vakre, elegiske høstdiktet.

Høstlig befrielse

Alt gløder ute. Sangeren tier i skogen

Sommeren letter og driver bort

som et slør av røk mellom trærne.

Høsten den store befrier går over jorden

og tingene festner på ny i sin form.

Ingenting er forandret. I dypnende klarhet

synker hjertet mot årets bunn, ingen erindring

kruser bevissthetens speilblanke hvile

Bare en stille undring overlever vår uro

Bare en nøysom glede at alt er forbi.

Hjertet har intet å frykte

Høsten går over jorden og alt er forlengst

for sent og for tidlig.

Erling Christie

Erling Christie, Tegnene slukner, Aschehoug, 1960.