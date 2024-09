Cappelen Damm suveren på allmennbok

BRANSJESTATISTIKKEN 2023: Cappelen Damm er større på allmennbok enn Gyldendal, Aschehoug (inkludert Oktober) og Bonnier Norsk Forlag til sammen.

I går så vi på utdanningssektoren innen forleggeriet. Vi oppsummerte denne til i 2023 å utgjøre rundt 1,7 milliarder kroner i inntekter for forlagene (inkludert Vigmostad & Bjørke).

I dag tar vi for oss Allmennbok-segmentet som utgjør en nær tilsvarende andel av forlagenes inntekter. Allmennbok omfatter bokgruppene sakprosa, skjønnlitteratur, pocketbøker og strømmemarkedet. Alt i alt gir disse gruppene medlemmene av Forleggerforeningen inntekter på til sammen 1,6 milliarder kroner.

Cappelen Damm dominerer

Cappelen Damm hadde i 2023 en markedsandel på hele 38 prosent av allmennbokmarkedet, forlagsinntektene beløp seg med dette til 608 millioner kroner. Nummer to på lista er Gyldendal med inntekter på 258 millioner kroner – godt under halvparten av sin argeste konkurrent.

Aschehoug klokker inn med 162 millioner, så vidt foran Bonnier Norsk Forlag på 150 millioner kroner, men her må man hensynta at Aschehoug i tillegg eier Forlaget Oktober med forlagsinntekter på 45 millioner.

Femte hjul på vogna er Kagge med forlagsinntekter på 127 millioner.

Vi nevner også Nobel-forlaget Samlaget med forlagsinntekter på 41 millioner i 2023.

Flere utenfor Forleggerforeningen

På undervisningslitteratur er det kun Vigmostad & Bjørke som ikke rapporterer til Forleggerforeningen (forlaget er ikke medlem av foreningen). På allmennlitteratur er det flere forlag som ikke vil være med i foreningen.

De viktigste er ved siden av V&B med anslagsvis noe under 200 millioner i allmennbok-inntekter, forlagskometen Frisk Forlag med inntekter på 74 millioner, Tønsberg-forlaget Orage med 72 millioner, samt Strand Forlag som i 2023 omsatte for 55 millioner kroner.

Utfordrerne øker noe

Det er de siste årene blitt puttet inn betydelige millionbeløp i den norske forlagsfloraen. Svenske Bonnier via Bonnier Norsk Forlag, og JP Politikken via Kagge Forlag. Begge disse satsingene virker bære frukter, men kanskje ikke like mye som kunne vært forventet?

Bonnier Norsk Forlag økte i 2023 forlagsinntektene med nesten 20 millioner, mens Kagge Forlag la på seg 15 millioner kroner. Oppgangen for de to tilsvarer ganske nøyaktig den samlede nedgangen innen allmennbok-segmentet for Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug.