– Julestrømper og Askepott

LUKE 14: Butikksjefen ved ARKs flaggskip håper julefreden senker seg etter en hektisk høst.

Bak luke 14 finner vi Butikksjefen ved selveste ARKs flaggskip på Egertorget, Johanne Engstrøm Nistad.

Hos ARK Egertorget har de hatt en hektisk høst med full oppussing. Butikksjefen satser derfor på at julefreden senker seg. Julaften blir hjemme på Kolbotn, og der blir det julestrømper til Askepott på skjermen.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Julaften blir hjemme på Kolbotn med familien. Vi reiser på hytta til pappa første juledag, med skigåing, bålpanne og badstu. Det gleder jeg meg veldig til ettersom jeg som regel jobber i romjula. Da satser jeg på at julefreden senker seg etter en hektisk høst med full oppussing av butikk.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Fyr i peisen, marsipangris med sjokoladetrekk og høytlesning fra Snøsøsteren for barna. Fungerer både som kombinasjon eller hver for seg.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Veldig vanskelig å bare velge én her, med kniven på strupen hadde jeg sagt Gjentagelsen av Vigdis Hjort. Helt fabelaktig bok som du ikke klarer å legge fra deg før den er utlest.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Det blir som alltid mange bokgaver fra meg til jul. Skråpånatta av Lars Mytting, Min tur av Anne Lindmo og Vindmakeren av Maja Lunde og Lisa Aisato er på handlelista foreløpig.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Oj, da må jeg si turen til Paris som jeg fikk av samboeren min. Det var en helt perfekt tur.

– I 1994 fikk jeg Mariah Carey sin juleplate med All I want for Christmas, så 9 år gamle Johanne hadde svart den som beste gave noensinne.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2024?

– Jeg tror Oliver Lovrenski fortsetter å være en snakkis. Her vil nok mange nye lesere strømme til og det er jo veldig positivt. Det at han vant bokhandlerprisen gjør han aktuell enda lengre, vil jeg tro. Ungdommen kommer nok til å kjøpe boken selv når den kommer i pocketbok. Jeg tror også denne ligger under mange juletrær i år.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– Jeg har et brennende ønske om at barn og unge bør lese mer litteratur. I utgangspunktet tenker jeg at skolen burde fått enda flere ressurser til å utvide bredden av bøkene tilgjengelig for barna – slik at alle kan finne en bok de liker. Her klarer jeg ikke trekke ut en bok, ettersom det er så mange viktige bøker elevene kunne hatt glede av å lese. Jeg velger derfor å sette flere tiltak for å øke leselyst blant elevene.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Jeg håper det kommer mange flere debutanter som tar oss med storm i 2024. Det er alltid gøy når det kommer noe nytt og kanskje uventet.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Vi har som juletradisjon å se på Askepott mens vi koser oss med julestrømper, så jeg velger helt klart Askepott. Gode barndomsminner strømmer på hver gang den vises på skjermen.