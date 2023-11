ARKs flaggskip på Egertorget er pusset opp. Her skal det også gis rom for arrangementer.

– Kundene strømmer tilbake, og vi får kjempegode tilbakemeldinger. Dette skal være et sted å tilbringe mye tid, sier butikksjefen Johanne Engstrøm Nistad.

ARK satser millioner på deres største butikk på Egertorget i Oslo. Et slitent flaggskip er pusset opp, torsdag rulles en oransje løper ut.

Administrerende direktør i ARK, Stein Ove Gudmundsrud, og markedssjef Gustav Eddy Larsen, ønsker å sette fokus på leselyst.

– Her skal vi satse på leselyst. Og vi vil at du skal bruke lengre tid i butikken enn før. Vi skal satse på fysiske bøker, hvor vi skal få frem bøkene enda mer i storstuen, sier Gudmundsrud.

– Må være lett tilgjengelig

Siden september er butikken blitt utvidet til hele 1100 kvadratmeter for å få plass til over 20000 unike boktitler og bredt utvalg av andre varer enn bøker.

Rulletrappen er tatt vekk. Alt er blitt revet ut og strippet ned. Det har gitt butikken en større og lysere romfølelse. Også fargerike tepper er kommet inn for å spre glede.

– Det er ikke igjen en spiker her, sier Gudmundsrud og viser til at også taket er nytt.

– Vi har tatt Ark til nye høyder, legger han til.

Målet er å gjøre det mer oversiktlig og enklere for kunder å finne frem i butikken. Blant annet har butikken også fått nye inndelinger med flere avdelinger.

– Vi deler inn mer i avdelinger for å få frem bøkene på en bedre måte og gi en bedre kundestrøm, sier markedssjef Gustav Eddy Larsen.

Butikksjefen Johanne Engstrøm Nistad opplever å kunne være mer tilgjengelig for kunden.

– Vi har fått et løft i butikken, og gjort det mer oversiktlig med bedre merking av varene, bedre flyt med avdelingene som hører sammen. Kundene får raskere hjelp med flere pc-punkter på plass, sier Engstrøm Nistad.

I bokhandelen har de nå gitt plass til spennende avdelinger for barn og unge, med fargerike tepper eller avdelinger for Booktok. For voksne er avdelingene inndelt tydeligere enn før.

Butikksjefen håper å gi et sted kunder kan tilbringe mye tid.

– Det er veldig viktig å øke leselysten for både barn og voksne. Her kan både barn og voksne gå på skattejakt. Vi har trua på at det finnes bøker for alle, en må bare finne de riktige bøkene, og de må være lett tilgjengelig.

– Dette er et sted for inspirasjon og å senke skuldrene i en hektisk hverdag, sier butikksjefen.

Det er også blitt satt inn en heis, slik at alle skal få tilgang til butikken.

Ønsker flere aktiviteter

Lenger inn i butikken har det også kommet på plass sitteplasser, som jo likevel er synlig nesten fra inngangsdøren – fordi butikken er mer åpen enn før. Her er planen å etter hvert sette i gang arrangementer.

– Vi ønsker at det skal skje mer aktiviteter i bokhandelen enn før. Vi ønsker å overraske kunden, og at de skal oppleve å bli mer inspirert, sier Gudmundsrud.

Slike områder er nytt for butikken. Her er planen at kunder kan sette seg ned og bla i bøker, eller å invitere kunder til høytlesning og å få møte en eller annen figur.

– Det er mange år siden Ark hadde slike arrangementer. Det tror vi er viktig. For eksempel kan det arrangeres signeringer for barn. Dette blir en storstue som skal komme nær kundene, sier direktøren.

Butikken er åpen, og 30. november blir det åpningsfest.