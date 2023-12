Inviterer til forfattermarked

Forlag og forfattere rigger klart til julesalg. Her er en oversikt over julemarkedene.

– Vi rigger oss til med bøker, signeringspenner og julestemning, og håper på oppmøte, sier forfatter og «initiativtaker» Maren Skolem om forfatterjulemarkedet for Palestina denne søndagen, og tilføyer:

– Bøker skal mange kjøpe i disse tider uansett, så hvorfor ikke skaffe julegaver og bidra til et godt formål? Alle inntektene går direkte til Leger uten grenser.

Også Solem Bokvennen åpner dørene for jule-event for første gang etter Covid-årene.

– Det vi først og fremst kjente på i år er at vi gjerne vil komme tettere på leserne våre og bryte ned igjen den avstanden Covid-årene skapte. Mye av jobben vår handler jo om å formidle gode leseopplevelser og i møte med leserne oppstår det god dialog hvor også vi blir inspirert av deres leseopplevelser og tips, sier Ann Helen Brendehaug i Solum Bokvennen og legger til:

– La oss være ærlige å si at i dagens dyrtid, gjør alle salg en forskjell, enten folk kommer innom forlaget, kjøper bøkene våre i bokhandler og nettbokhandel eller via våre egne nettsider.

Også Dreyer, Omnipax, Pax, Press og Spartacus holder julesalg onsdag 6. desember. Her er en oversikt over julesalget denne uken.

Julesalg med Forente forlag

«Velkommen til julesalg hos forlagene Dreyer, Omnipax, Pax, Press og Spartacus!,» skriver Forente forlag på Facebook om julesalget. Onsdag 6. desember fra 15.00 til 19.00 åpner Forente forlag julesalget. «Da får du de beste julegavene til de beste prisene,» skriver de. I tillegg blir det gløgg, pepperkaker og førjulsstemning hos forlaget som holder til i Bernhard Gertz’ gate 3, i andre etasje. Støtt uavhengige forlag

Fredag 8. desember åpner Solum Bokvennen dørene til forlagshuset i Universitetsgaten 14.

– Vi har invitert alle våre samarbeidspartnere og alle nysgjerrige bokelskere (eller Bokvenner, som vi kaller dem) for en hyggelig prat, litt varm gløgg i koppen, og muligheten til å kikke gjennom vår rikholdige katalog som nå rommer 3500 titler, sier Ann Helen Brendehaug, salgs- og markedssjef i Solum Bokvennen.

Under salget kan man få tak i litteratur fra verdens samtidslitteratur, som bestselgere fra Nederland og Japan. De har også samlet det meste de har innen filosofi og forteller at de har et rikholdig utvalg av poesi, og både klassiske og moderne barnebøker. I tillegg holder de en boklandsering med forfatteren Torgeir Rebolledo Pedersen. – Ved å kjøpe bøker fra Solum Bokvennen støtter du et av landets uavhengige forlag med en tydelig kvalitetsprofil, sier Brendehaug.

Hun legger til at de ønsker å bidra til å øke mangfoldet i litteraturen, oversette bøker fra språk som en kanskje ikke kan lese selv og derfor styrke bruken av vårt eget språk.

– Da er det også viktig å påpeke at det ikke bare er forlaget man støtter, men også landets dyktigste oversettere, språkvaskere og korrekturlesere, grafisk designere og forfattere.

For Palestina

På Salt rigges det til med forfatterjulemarked for Palestina søndag 10. desember, fra klokken 13.00 til 15.00.

– Vi håper at mange tar turen til Salt, får seg noe hyggelig lesestoff, og hjelper oss med å hjelpe, sier forfatter Maren Skolem og tilføyer:

– Vi har lyst til å gjøre noe for å hjelpe. De fleste føler på en overveldende maktesløshet når vi leser om situasjonen i Palestina, og det har vært vår erfaring at folk blir glade for å få muligheten til å stoppe opp for saken.

Prosjektet startet som et initiativ fra barne- og ungdomsforfattere, derfor blir det flest bøker for denne målgruppen.

– Men vi er så heldige at vi har fått med oss forfattere og illustratører som lager bøker for andre målgrupper også. Her bør det være mulig å finne noe hos alle.

Det blir mulig å kjøpe bøker av bestselgere som Helene Flood, prisvinnere som Nora Dåsnes, Catharina Wandrup, Ragnhild Holmås og Henriette T. Osnes, debutanter, gamle travere og andre perler.

– En rekke flotte forfattere har valgt å donere sine egne bøker, sånn at vi kan selge julegaver til lesehester i alle aldre. Mange forfattere er til stede og skriver gjerne personlige hilsener i bøkene sine. Andre, som ikke har anledning til å møte opp selv, har donert ferdigsignerte bøker som vi også selger på søndag.

I tillegg selges bokmerker og julekort, i tillegg til musikkinnslag fra deres mer musikalske forfattere.