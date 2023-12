4 millioner til norske tegneserier

SV og regjeringspartiene er enige om postene på statsbudsjettet for 2024.

Kulturrådet har søkt om flere midler til tegneserier i sin budsjettsøknad de siste årene. Det har tidligere kommet frem at behovet for mer midler til både produksjons- og innkjøpsordningen for tegneserier i Kulturrådet, har vært akutt de siste årene.

– Virker mer og mer som et lottospill, skrev Pia Larsen i Cappelen Damm og Tonje Tornes i Story House Egmont om mangelen på støtte til tegneserier, tidligere i år.

I oktober la regjeringen frem sitt foreslåtte statsbudsjett, og der ble det lagt frem 2 millioner til tegneserier i innkjøpsordningene for folke- og grunnskolebibliotek.

I regjeringens nye forslag til statsbudsjett for 2024 er Kulturrådets innkjøpsordning og produksjonstilskudd for tegneserier foreslått økt med 4 millioner kroner.

– Dobbelt så mange tegneserier

«Endelig kom julegaven norske serieskapere har kjempet for,» skriver Grafill i en pressemelding.

«Det gleder oss stort at det er satt av 4 millioner til Kulturrådet for innkjøp av tegneserier til bibliotekene. Dette sikrer fremtiden til en tegneseriebransje i vekst, og er en stor seier etter mange års lobbyarbeid av Grafill og hele tegneseriefeltet.»

– Dette er en stor dag for norske tegneserieskapere, biblioteker og, ikke minst, lesere! SV har forhandlet opp tegneserieordningen på statsbudsjettet i Kulturrådet med 2 millioner på toppen av de som var foreslått i regjeringens statsbudsjett. Det betyr at det kan kjøpes inn tegneserier for 4 millioner kroner mer til hele landets biblioteker i 2024. Endelig er vi hørt! Dette har Grafill jobbet for siden vi etablerte en egen handlingsplan for tegneserieskapere og bokillustratører i 2018, og vi har fått bred støtte i hele det norske bokfeltet, sier en fornøyd daglig leder i Grafill, Lene Renneflott.

– Tusen takk til SV som satser på tegneserier, og som ser hvor viktig det er at god litteratur blir tilgjengelig for alle! Dette betyr at i 2024 kan nesten dobbelt så mange tegneserier nå ut til lesere over hele landet! Endelig begynner budsjettet å komme i takt med antall utgivelser. Tegneserier til folket!, sier nyvalgt leder av Grafill Tegneserie, Jenny Jordahl.

– Vil vekke leselyst

Innkjøpsordningene for litteratur er en statlig økonomisk støtteordning for norske bokutgivelser. Ordningen blir administrert av Kulturrådet, som kjøper inn eksemplarer av de fleste nye, norske skjønnlitterære bøkene for voksne, og tilsvarende bøker for barn, og fordeler disse på bibliotekene i landet.

«Tegneserier og tegneserieromaner er en viktig inngang til lesing for mange grupper i samfunnet. Særlig gutter finner sin leselyst gjennom dette mediet. Og tegneserier topper utlåndsstatistikken til bibliotekene,» skriver Grafill.

– Dette vil utvilsomt vekke leselyst hos mange, både store og små. Vi takker for støtten og tilliten, og gleder oss til å lage enda flere gode tegneserier, som nå kommer til å nå ut til enda flere lesere!, sier Jenny Jordahl i Grafill.

– Tegneserier er en viktig og egenartet sjanger, og som jeg har hatt mye glede av opp gjennom årene. Det er jeg stolt over at vi fikk løftet i år, og er glad for at vi nå sikrer flere tegneserier til biblioteker landet over. Tegneserier er også en viktig inngang til lesing for mange, og gir leseglede, sier Kathy Lie, SVs representant i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.