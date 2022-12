LUKE 5: Johan Høst ønsker seg fred i Ukraina.

Johan Høst – eller Høstmælingen som er det fulle navnet – har satt tydelig preg på bokåret vi snart har bak oss. Tidlig på året kom hans debutroman En nasjon i sjakk (Vigmostad og Bjørke) og som har ligget på bestselgerlistene siden.

Boka høstet glitrende kritikker. Sindre Hovdenakk i VG utdelte en sekser og omtalte boka som et sjokk av sjakkbok, videre skrev han at: Johan Høst debuterer med en heidundrende vellykket krim der alle brikkene på brettet flyttes rundt med mesterhånd.

Vår egen anmelder, Vebjørn Rogne var også begeistret og delte ut en femmer på terningen:

Les hele anmeldelsen her: Sjakk på liv og død

En nasjon i sjakk ble nominert til Bokhandlerprisen, og i høst kom meldingen om at boka nå skal filmatiseres.

Johan Høst (f. 1971) er tekstforfatter, gründer og kreativ leder i eget reklamebyrå. Han er også programleder for Norsk tipping på NRK og fire ganger norgesmester i curling. Han bor på Lillehammer med familien.

– Hvor tilbringer du jula i år, Johan?

– I julebyen over alle julebyer: Lillehammer!

– Det blir ikke jul uten?

– At barna kommer hjem, Maria Mena synger «Home for Christmas», kona svir ribba samt høylytt diskusjon om hvorvidt det blir riskrem eller multekrem til dessert juleaften.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

Sapiens, av Yuval Noah Harari.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– En nasjon i sjakk, med en lang velfundert hilsen skrevet i blokkbokstaver.

Vi er ikke her for å ha det morsomt, av Nina Lykke – så alle rundt meg får et forvarsel på hvordan jeg blir om noen år.

Going Zero, av Anthony McCarten – til action- og krimfans som ikke er så glad i for mye blod.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

Det var et kunstverk fra min kreative makker Stig Haug. En engelsk kunstner ved navn Lisa Swerling lager noe hun kaller Glass Cathedrals. Det var et lite og taktilt kunstverk som visualiserer hvordan det føles å være forfatter. Jeg sender deg bilder på mail.

– Hva håper du blir oppsummeringen av litteraturfeltet i 2023?

– Jeg håper vi oppsummerer 2023 med: Boklesing er årets supertrend – og spesielt i aldersgruppen 16-24 år. Vår tids viktigste valuta er tid, å være så rik på tid at du kan bruke timer på å lese bøker er det nye å skryte av i sosiale medier. Å trene mental kondisjon, utvide egen horisont og styrke empatiske evner blir noe stadig flere strekker seg etter.

– Og om du kunne bestemme forsiden på landets aviser som oppsummerer 2023?

– Fred i Ukraina!. …Og om du skal ha en relevans til meg: Boksensasjon fra Høst – med brødtekst: Aldri har en skjønnlitterær bok blitt lest av så mange unge. Det er tydelig at storpolitisk actionkrim og gaming er noe som fenger den yngre garde.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Prøysen.