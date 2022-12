LUKE 6: Det er flere ting som må til for at det skal bli jul for Marit Kolby. Men om hun bare skal velge én ting, faller valget på Jussi Björling.

Hun toppet sakprosa- og bestselgerlistene store deler av sommeren, og boken Hva og når skal vi spise? (Frisk) viser ingen tegn til å forsvinne ut av listene noen tid før jul. Men det er en annen bok Marit Kolby vil slå et slag for inn mot bokvåren. – Hvor tilbringer du jula i år? – I år blir det jul i eget hus, med mine barn og mine foreldre og med kjæresten og hans barn. – Det blir ikke jul uten … hva? – Det er helheten som skaper jula for meg. Mørkt ute, lyst inne, flere generasjoner under samme tak, mat og drikke med ekstra omtanke, juleklassikere i lyd og bilde, hjemmelaget pynt på juletreet.. men må jeg si én ting, er det O helga natt med Jussi Björling. – Hva har vært årets store leseopplevelse for deg? – Det må være «Den nye fisken» av Kjetil Østli og Simen Sætre. – Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år? – Vi er ikke her for å ha det morsomt», av Nina Lykke (veldig fornøyelig om selvhøytidelighet), «De kaller meg ulven» av Zeshan Shakar (har ikke fått lest den selv ennå, så ønsker meg den tilbake) og «Potetkokeboka» av Ina-Janine Johnsen (vi burde spise mye mer potet). – Beste julegaven du noensinne har fått? – Det var Linus – som nå straks er 12 – og som kom på julaften i 2010 – én dag før termin. Det var en magisk jul! – Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023? – Jeg håper at det blir Anders Nordstads bok om det ødelagte matsystemet vårt, som er «in the making» og som kommer i 2023. – Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært? – Det blir også Anders Nordstads kommende bok. Verken politikere eller mannen i gata forstår hvordan vi har rota det til og hvor galt det er fatt med matsystemet vårt. Anders er den som tegner og forklarer så folk forstår. – Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge? – Ja. Jeg vil gjerne endre Kulturrådets praksis ved tildelinger, der det ikke gis begrunnelser ved avslag. Slike prosesser burde kunne gås etter i sømmene. – Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott? – Da må det bli Donald.