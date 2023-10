– I kveld blir det «Fosse for dumskaller»

Årets nobelprisvinner, Jon Fosse, er blant årets høydepunkter under Litteratursymposiet i Odda.

Onsdag brakte det løs for litteraturfestivalen Litteratursymposiet, som skal holde det gående fem dager til ende.

– De to første dagene har vært strålende, med mange interessante samtaler, nydelige forestillinger og ganske mye folk, skriver Ingvild Ystanes til BOK365.

For første gang selger festivalen også både dagspass og festivalpass, i tillegg til vanlige billetter. I fjor var det nærmere 6000 publikummere som deltok på hvert arrangement.

– Billettene selger ganske bra i år. Vi har mange gjester som kommer igjen og igjen. Jevnt over er det mye folk på de aller fleste arrangementene, sier hun og legger til at de håper å trekke til seg både lokale og reisende.

– Det som egentlig er magisk

Årets festivaltema er «Magisk». Det hele begynte med at forfattere og gjester lenge har snakket om en «Odda-magi», om stemningen som er på Litteratursymposiet.

– I det siste har vi lagt merke til at Magisk har blitt et «hype-ord». Et ord folk strør om seg med når noe har opplevdes som veldig bra, uten at det har skjedd noe som helst overnaturlig. Og dette fikk oss til å tenke på det som egentlig er magisk, sier Ystanes, og legger til:

– Magi tar opp i seg det vi mener å se som en trend i samtidslitteraturen: en dreining fra realistisk litteratur til lett surrealisme, religiøsitet og overnaturlige fenomener, som vår egen Leander Sjønne med Oskespiralen, Knausgaard og andre. Og er det ett sted magien trives, er det i litteraturen. I bøkene kan jo alt skje. Derfor føles det riktig å velge magisk som tema. I tillegg har «Magisk» et strålende potensial i det ikke-litterære, men morsomme, på festivalen.

Platons drikkegilde – Symposion på Symposiet, og Gudspartikkelen med Svein Tindberg, trekkes frem som høydepunkter.

– Selv gleder jeg meg mest til den nevnte Odda-magien. Å gå fra arrangement til arrangement, og la meg fylle opp av det magiske, sier Ystanes og trekker også frem artisten Nocturne, poeter og sang i Knuseren og en sniktitt på Marit Eikemos pågående skriveprosjekt Vi er brødrene Eikemo.

Fosse for dumskaller

Fredag blir også torsdagens nobelprisvinner, Jon Fosse, tema i magiens verden.

– I kveld gleder vi oss til «Fosse for dumskaller», et arrangement som brått ble enda mer relevant, skriver Ystanes.

I en presentasjon av Fosses verden, skal det blant annet trekkes frem hvordan Fosse plutselig ble en verdenskjent dramatiker.