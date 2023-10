«Epos» i New York Times

Vestlandet sitt flytende litteraturhus fikk stor plass hos New York Times i september.

“Det flytende litteraturhuset på Vestlandet” er et såpass unikt tilbud, at New York Times valgte å sende en fotograf om bord en uke for å dokumentere det.

I 60 år har bokbåten “Epos” fraktet bøker og kulturarrangement til bygdene på øyer og fjorder. Fra 2022 er det stiftelsen “Litteraturbåten Epos” som eier og driver Epos som flytende litteraturhus.

Litteraturbåten ble til etter at Fritt Ord ga støtte til etableringen for å føre tradisjonen videre etter at fylkeskommunen la ned i 2020. Litteraturbåten har også fått støtte fra Vestland fylkeskommune, Kulturrådet og flere lokale stiftelser.