Britiske bokhandlere stengt til april

Britiske bokhandlere får ikke åpne før i april, ifølge statsminister Boris Johnsens nye planer for coronalettelser.

Den britiske statsministeren Boris Johnsen er ventet å lansere en ny strategi for lettelser i coronarestriksjonene under en pressekonferanse i kveld. I denne strategien heter det at britiske bokhandlere må se seg nødt å være stengt helt til april. Det melder The Bookseller.

Årsaken til at britiske bokhandlere må vente såpass lenge med å åpne dørene for kunder, er fordi de ikke regnes som «essensielle» virksomheter.

Ikke-essensiell virksomhet?

Mange bokhandlere i England har lenge ytret ønsket om at bokhandlene skal bli ansett som «essensielle virksomheter». Også den britiske bokhandlerforeningen har tatt til orde for dette. Dersom bokhandlkerne blir kategorisert som «essensielle virksomheter» vil det bety at de kunne holde dørene åpne under perioder med nasjonal nedstenging.

– Man undrer seg på hvorfor noen butikker blir erklært essensielle, som WH Smith i vår bransje, mens andre ikke blir det. Det hadde vært mer forståelig om alle innenfor samme bransje ble stengt. Vi støtter selvsagt prinsippene av det regjeringen forsøker å oppnå, samtidig som vi helt klart kommer ut som taperne, sa administrerende direktør for Waterstones, James Daunt, da det tidligere i år ble kjent at britene gikk inn i en ny lockdown-periode.

Han la til at en kort nedstengingsperiode ville være avgjørende for bokhandelkjedens fremtid

– Hvis det blir en kort lockdown, altså at vi kan åpne igjen i mars, vil skaden kanskje ikke være så stor.

Ny fase-strategi

Nå ser det altså ikke ut som bokhandlerne får åpne før etter påske, i den nye fase-strategien statsminister Johnson er forventet å legge frem ved kveldens pressekonferanse.

Den nye fremgangsmåten vil dele lettelsene inn i faser, hvor visse forhold må ligge til rette, som at vaksineringen går etter planen og at smittetallene er under kontroll, før man går videre til en ny fase med lettelser.

Det er forventet at den første fasen med lettelser vil starte 8. mars, da med at skoleelever får returnere til skolen. Utendørsaktivitet vil først være lov 29. mars, og ikke-essensielle virksomheter kan altså åpne dørene før i april – da med spesielle restriksjoner for puber og restauranter påfølgende måned.