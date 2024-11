Holt gjester prestisjefylt BBC-podcast

Anne Holt skal gjeste den prestisjetunge podcasten BBC World Book Club,

Anne Holt skal senere denne måneden gjeste den prestisjetunge podcasten BBC World Book Club, et program som intervjuer store, internasjonale forfattere om deres mest kjente verk. Opptaket vil foregå på Litteraturhuset i Oslo den 26. november, og episoden blir tilgjengelig over nyttår, nærmere bestemt 4. januar.

BBCs anerkjente programleder Harriett Gilbert vil lede samtalen med Holt, hvor de skal dykke ned i hennes prisvinnende krimroman 1222.

Episoden vil sendes på BBC World Service, med lyttere over hele verden – potensielt hele 70 millioner, opplyser Holt på sin egen Facebook-side. Episoden vil også bli tilgjengelig på nett. Publikum som deltar på arrangementet får muligheten til å stille spørsmål direkte til Holt, mens for de som ikke har anledning til å delta, åpnes det for å sende inn spørsmål i forkant via e-post til worldbookclub@bbc.co.uk.