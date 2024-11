Booker-prisen til britiske Samantha Harvey

Britiske Samantha Harvey har fått Booker-prisen i klassen for skjønnlitteratur for romanen «Orbital». Handlingen er lagt til Den internasjonale romstasjonen.

Prisen er på 50.000 pund, om lag 700.000 kroner.

Harvey begynte å skrive romanen under nedstengningene under koronapandemien. De seks astronautene på romstasjonen opplever 16 soloppganger og 16 solnedganger i løpet av én dag, fanget i hverandres selskap og fortryllet av Jordens skjøre skjønnhet.

– Å se på Jorden fra verdensrommet er som et barn som ser i et speil og innser for første gang at personen i speilet er seg selv, sa Harvey da hun mottok prisen tirsdag.

– Det vi gjør med Jorden, gjør vi med oss selv, la hun til.

Forfatteren og kunstneren Edmund de Waal, som har ledet juryen på fem personer, omtaler boka som en «mirakuløs roman som gjør vår verden fremmed og ny for oss».

Romanen er blant de korteste som noen gang har fått prisen – den britiske pocketutgaven er på 136 sider.

– Dette er en bok som belønner langsom lesing, sa han.

Boka er «håpefull, aktuell og tidløs», uttaler Gaby Wood, administrerende direktør for Booker Prize Foundation.

Booker-prisen kan gis til engelskspråklige forfattere uavhengig av nasjonalitet, og den har flere ganger visst seg å gi et stort karriereløft. Blant de tidligere vinnerne er Ian McEwan, Margaret Atwood, Salman Rushdie og Hilary Mantel.