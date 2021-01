Her er våre nye lørdagsspaltister

BOK365 ruller i gang med ukentlig spalte som du kan hygge deg med over lørdagskaffen. Janne Stigen Drangsholt blir en av bidragsyterne.

Janne Stigen Drangsholt, Janneken Øverland, Halldór Gudmundsson og Alf R. Jacobsen. Det er de fire spaltistene du kan hygge deg med på lørdagene i 2021, sammen med BOK365s egne krefter.

Medrivende formidler

Mange har latt seg forføre og fornøye av Janne Stigen Drangsholts utlegninger om forfattere og litterære verk på radio – blant annet gjennom hennes innslag i NRK-programmet Utakt og NRK-podkasten «Kjente bøker på 4 minutter». Som den kunnskapsrike verbale humørsprøyten hun er, har det vært vanskelig å ikke la seg rive med. Sist høst samlet den relativt nybakte litteraturprofessoren sitt møte med ymse klassikere mellom to permer i Fra Shakespeare til Knausgård – 66 klassikere du naturligvis har lest, som også ble anmeldt her på BOK365. Hun er også forfatteren bak de populære romanene om Ingrid Winter.

Møter med litteraturen

Janneken Øverland er et kjært gammelt bekjentskap for våre lesere, blant annet gjennom sin «Fra bokhylla»-spalte i Bok & samfunn – hvor hun dypdykker i gamle og nyere klassikere fra litteraturhistorien. Nå kan du også hygge deg med hennes møte med bøker og forfattere på lørdagene her på BOK365. Litteraturhistorikeren Øverland har solid fartstid fra forlag, blant annet som leder for Gyldendals avdeling for oversatt skjønnlitteratur. Hun har også vært redaktør av Vinduet, litteraturkritiker og redaktør i Bokklubben Dagens bok, og hun har skrevet en biografi om Cora Sandel – blant mye annet.

Linjer fra Island

Fra en sterk duo med rogalandsrøtter går ferden ut i Atlanteren til sagaøya Island. Etter noen år som prosjektleder for Norges gjesteland-satsing «The Dream We Carry», er Halldór Gudmundsson på plass hjemme i Reykjavik. I perioden fra 2008-2011 hadde han også hovedansvaret for Islands gjesteland-prosjekt «Sagenhaftes Island».

I årene mellom gjesteland-satsingene var han direktør for det islandske konserthuset Harpa. Halldór Gudmundsson har lang erfaring fra litteratur- og kulturbransjen på Island, blant annet som forlagssjef for Mál og menning. Han har skrevet flere bøker – blant annet biografien om Halldór Laxness, som ble tildelt Islands litterære pris og er oversatt til flere språk.

Krim og krig

Utpå vårparten slutter Alf R. Jacobsen seg også til våre faste spaltister. Jacobsen er en særdeles rutinert pressemann – med journalist-fartstid fra Finnmark Dagblad, Alle Menn, Klassekampen, VG og Dagbladet. Han har vært redaktør i både Økonomisk Rapport og for NRKs Brennpunkt-redaksjon. Alf R. Jacobsen har også et rikt forfatterskap bak seg. Han er mest kjent fra sine dokumentarbøker fra shipping- og finansmiljø, og ikke minst en rekke bøker fra andre verdenskrig de siste par tiårene. Tidligere har han også flere krimbøker på samvittigheten, kronet med Riverton-prisen i 1988. Han fikk også SKUP-prisen i 1991 for boken Iskyss om spiontiltalte Gunvor Galtung Haavik og den urettmessig mistenkte Ingeborg Lygren. Som en kuriositet kan nevnes at Alf R. Jacobsen sommergjest-bidrag endte som den mest leste enkeltsaken på BOK365 i fjor.

Husets egne krefter også bidra, og det er Atle Nielsen som ruller i gang det hele i dag som vår aller første lørdagsspaltist.

(Hovedfoto: Ingvild Jørve)