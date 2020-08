Shortcut til klassikerne

ANMELDT: Har du store kratre i litteratur-kunnskapen? Les deg opp til årets julebord – enten det blir på Zoom eller Lorry.

Mange har latt seg forføre og fornøye av Janne Stigen Drangsholts utlegninger om forfattere og litterære verk på radio – blant annet gjennom hennes innslag i NRK-programmet Utakt og NRK-podkasten «Kjente bøker på 4 minutter». Som den kunnskapsrike verbale humørsprøyten hun er, har det vært vanskelig å ikke la seg rive med.

Nå har den nybakte litteraturprofessoren samlet sitt møte med ymse klassikere mellom to permer i Fra Shakespeare til Knausgård – 66 klassikere du naturligvis har lest. For de som har tapt kampen underveis med Knausgårds seks bind, har baska seg trøyt med Ulysses eller har sporet av Prousts tapte tid: Her er redningen. Stigen Drangsholt gir deg førstehjelp ved å utvinne essensen fra klassikerne.

66 klassikere



Janne Stigen Drangsholt og Therese G. Eide (ill.):

Fra Shakespeare til Knausgård – 66 klassikere du naturligvis har lest

Sakprosa

Tiden

240 sider

Drangsholt skummer fløten av fløten. 66 klassikere har sluppet gjennom hennes nåløye. Her vil det nok forundre de fleste at selv om man har lest mye, er det sannelig mye man ikke har lest. Ikke minst fordi utvalget spenner svært vidt både hva gjelder sjanger og målgruppe. Og 66 klassikere kan lett byttes ut med noen dusin nesten like relevante.

Det har vært liknende – og vellykkede – bokutgivelser tidligere, som Henrik Langes 80 romaner för dig som har bråttom. Hos Lange var hver bokomtale ledsaget av fire tegnede ruter.

Janne Stigen Drangsholt har funnet sin nesten like tabloide form. Forfatteren går metodisk til verks, ved å sirkle inn verkene via følgende faste spørsmål: Hvorfor er dette en klassiker? Hvordan imponerer du?

«Midtlivskrise i helvete»

Som kjent er det gjerne mer krevende å skrive kort enn langt. Mest fornøyelig er den faste introen «Boken oppsummert» – gjerne bare i én setning, og maks tre. Om Dantes Den gudommelige komedie – kort og godt: «Midtlivskrise i helvete». Shakespeares Macbeth: «Tre hekser sier til Macbeth at han skal bli konge av Skottland. Kona maser helt til han dreper gamlekongen. Etter det dør nesten alle.» Bram Stokers Dracula: «Skummel utlending kommer til England for å lage trøbbel og drikke bod.» Knausgårds Min kamp: «Mann med farskompleks går for å kjøpe brokkoli mens han tenker på Hitler.» Lewis Carrolls Alice i Eventyrland: «Ung jente prøver å fange hvit kanin, men lar seg distrahere av en gal hattemaker og en sint dronning. Til slutt går hun hjem.».

Også Drangsholts medsammensvorne på prosjektet, tegner Therese G. Eide (Intet nytt fra hjemmefronten), gjør det aller best på åpningsetappene. De innledende miniatyr-forfatterportrettene i vignettene er, bokstavelig talt, smått imponerende. Her evner Eide å skape gjenkjennelighet ved hjelp av få streker på små flater.

Blott til lyst

I det hele tatt: Boken rommer mye humor, kuriosa og «blott til lyst-sekvenser». Men samtidig også noen gode knagger å henge klassiker-kunnskap på, noen interessante populærkulturelle referanser, og relevante tråder som trekkes bøkene imellom.

Man risikerer også å lære noe nytt eller å få lettet på glemselens slør. Eksempelvis at begrepet «tidsmaskin» aller først dukket opp i H. G. Wells’ dystopiske science fiction-roman fra 1895, Tidsmaskinen. I den forbindelse bør nevnes at den fjerne fremtiden ikke tegner altfor godt for mennesker uten relevant spisskompetanse: «Konklusjonen er at de som har holdt på med hudpleie, mindfulness, hatt hus på Rivieraen, drukket musserende vin og dratt på cruise, ikke klarer seg spesielt bra i år 802 701», fastslår Drangsholt.

Dunkle referanser

Janne Stigen Drangsholt er i det hele tatt en ujålete reiseleder gjennom bokens 240 sider, og er dermed tro mot konseptet. Ikke et eneste øyeblikk faller hun for fristelsen til å være snobbete eller pretensiøs. Lesere som har falt av lasset under lesingen av enkelte klassikere har hennes ektefølte sympati.

Som her, om Austerlitz: «Dette er en roman akademikere elsker fordi den er tung og langtekkelig, i tillegg til at den inneholder en god del smarte og dunkle referanser … Kritikerne er som regel kjempebegeistret, men vet ikke helt hvorfor.»

Dette er fornøyelig klassiker-kunnskap. Hvis du ikke vil bli tatt verken med buksene nede eller hodet under armen: Les deg opp til julebordet – enten det blir på Zoom eller Lorry i år.

VEBJØRN ROGNE