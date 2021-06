Her er sakprosabestselgerne

Vi kobler inn ferskvareavdelingen og bringer en revidert mai-liste for norsk sakprosa.

Nei, du ser ikke dobbelt. Sakprosalista for mai er allerede blitt publisert én gang tidligere på Bok365 – men den gangen med et feilaktig kildegrunnlag. Da omfattet listen utgivelsesårene 2020-2021. Vår vanlige praksis for de månedlige sakprosalistene er å fokusere på nyere bøker, slik at vi nå kun skal ha med 2021-utgivelser, med ny fastprisperiode fra mai.

På den oppdaterte sakprosalista for mai er førsteplassen uansett uforandret fra forrige publisering. Helene Myhre Østervold troner fremdeles øverst, med Tur-retur Norge med @helenemoo (Strawberry). På resten av listen er det derimot en omfattende omstokk.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Oppdatert – Sakprosalista – Mai – 2020

Forfatter Tittel Forlag 1 Helene Myhre Østervold Tur-retur Norge med @helenemoo Strawberry 2 Ellen Aabol Lyst på noe godt? Aschehoug 3 Gunnar Garfors Bortom allfarveg Skald 4 Aicha Bouhlou Aichas salatfantasier Gyldendal 5 Anne Spurkland Frisk nok Spartacus 6 Elisabeth Le Alt asiatisk Aschehoug 7 Kenneth Fossheim Lørenskog-mysteriet Gyldendal 8 Maria Østhassel Psykt deg Frisk 9 Anita Krohn Traaseth Fisken på disken Cappelen Damm 10 Audun Myskja De tibetanske ritene Stenersens 11 Per Roger Lauritzen Norges beste omveier Cappelen Damm 12 Maren Teien Rørvik Best sammen Aschehoug 13 Hege Schultz Heireng Norges beste turklassikere Gyldendal 14 Marianne Pfeffer Gjengedal Ta-Da! Sweet 15 Lena Lindgren Ekko Gyldendal 16 Espen Hilton Jeg fant jeg fant Prego Mobile 17 Torild Moland 110 unike overnattinger i Norge Vigmostad & Bjørke 18 Erik Thomassen De valgte å slåss Vigmostad & Bjørke 19 Norges fineste teltturer Vigmostad & Bjørke 20 Hilde Reikrås Det mørkeste rommet Kagge 21 Sissel Jenseth Norges beste sommerturer Gyldendal 22 Per Roger Lauritzen Norges beste bilturer Cappelen Damm 23 Julie Bjanes Min insta-tur Cappelen Damm 24 Rune Timberlid Jakta på Siskin Selja 25 Magne Klann Bobilguiden Blue Ocean Media