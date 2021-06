– Jeg ville skrive om døden

BARNEBOKPROFIL: Anne Elvedal ville utforske hva som skjer etter vi dør. Det gjør hun i grøsserserien Dødens spill.

Anne Elvedal er en prisvinnende manusforfatter. Hun har skrevet manus til tre Amanda-nominerte spillefilmer (Børning 2, Kutoppen og Elias og jakten på havets gull) og tv-seriene Twin og Wisting har høstet gode kritikker og blitt solgt til flere land. I 2020 debuterte hun som forfatter, med ungdomsboken Dødens spill. Denne våren kommer bok to i serien, Den sorte bruden.

Forfatter: Anne Elvedal

Aktuell med: Den sorte bruden (Cappelen Damm)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Den sorte bruden er bok 2 i Dødens Spill-trilogien, så for å gi et godt svar på dette er det nok best å si litt om hvorfor jeg ville skrive denne trilogien. Enkelt fortalt ville jeg skrive om døden. Hva skjer egentlig når vi dør, blir det bare helt mørkt, lever vi videre på en eller annen måte, lever vi flere liv? Dette er spørsmål jeg selv grublet mye på både som barn og ungdom, og da jeg mistet faren min i ei ulykke for mange år siden, begynte jeg å gruble enda mer på det. Og jeg ønsket å utforske denne tematikken i ei skummel bok. Grøssere er en av mine favorittsjangre, ikke bare fordi de inneholder mye spenning, men også fordi det gir en mulighet til å utforske mentale prosesser hos karakterene, utforske grensene mellom den ytre og den indre verden – og mellom ulike dimensjoner. I Den sorte bruden er hovedkarakteren et tidligere liv av hovedkarakteren i bok 1 – for kanskje er det sånn at livet vårt er vevet sammen med tidligere liv, noe som gjør at både gamle forbannelser og forelskelser kan hjemsøke oss?

– Tre barnebok-favoritter:

– Neil Gaimans Coraline, Ransom Riggs’ Miss Peregrine og Øyas hemmelighet og Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte.

– Sjekk ut:

– Jeg henger alltid litt etter på lesefronten … Så gammelt nytt er nytt for meg, og jeg ble veldig inspirert da jeg nettopp leste Nattafortellinger for rebelske jenter av Elena Favilli og Francesca Cavallo. Noen historier kan endre verden, noe alle disse modige kvinnene som det skrives om her er et godt eksempel på!

– Hvordan jobber du?

– Historiene vokser ofte frem av en tematikk jeg ønsker å skrive om, og videre ut fra en eller flere karakterer jeg ønsker å utforske. Jeg bruker mye av min erfaring med å skrive filmer og tv-serier når jeg skriver bøker, blant annet jobber jeg masse med både karakterer og struktur før jeg går i gang med selve skrivinga. Jeg tenker og grubler mye på historiene, og da gjerne på joggeturer. Jeg lager spillelister til alle prosjektene jeg skriver, og hvis jeg står fast på noe, løper jeg meg en tur med høy musikk på ørene og da finner jeg alltid en løsning.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Jeg har ingen illustrasjoner i mine egne bøker, men om jeg kan velge fra en annen blir det En fisk til Luna av Lisa Aisato.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– En av mine favoritter er også den som ga størst inntrykk: Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren. Både fordi den handlet om barn som dør (noe jeg syntes var veldig skummelt å tenke på som liten), og fordi den beskrev en magisk verden etter døden. Den var nok mitt første møte med fantasy-litteraturen, og var veldig annerledes enn andre ting jeg hadde lest frem til da.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Det hadde blitt en sprø og minnerik dag sammen med Willy Wonka.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Det må bli Ronja Røverdatter. Jeg skulle gjerne bodd langt inne i den tjukke skogen, hadde det ikke vært for at jeg er så mørkredd.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Karakterer som skiller seg ut på den ene eller den andre måten, gjerne på en litt rar og merkelig måte. Et spennende mysterie. Og et godt budskap i bunn.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– På eventyr med Potter (som Pippi).