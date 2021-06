Supre Pitch-tall

Det riktig fosser om baugen til forlaget Pitch. Omsetningen ble nesten fordoblet i 2020 og det ble rom for millionutbytte.

Det er lystige regnskapstall vi har å lese i Pitch Forlags årsregnskap for 2020. Omsetningen økte i fjor fra knappe 10 millioner i 2019, til 18,6 millioner kroner.

Driftsresultatet økte over samme tidsperiode fra et lite underskudd, til et overskudd på 4,8 millioner kroner. Dette gir en fabelaktig driftsmargin på hele 25 prosent, noe som skaper rom for det første aksjeutbytte i forlagets femårige historie.

De tre gründerne – Wenche Haugsand, Stian Hjelvin Andersen og Jens Skaaland – kan etter dette dele, med like andeler, et utbytte på 3 millioner kroner. I tillegg mottar Aschehoug, som i sin tid hjalp med startkapital, et utbytte på 750 000 kroner. Aschehoug innehar 20 prosent av aksjene i Pitch.

God måte å feire fem år på

— Dette var regnskapstall til å bli i godt humør av, forlagssjef Wenche Haugsand?

— Ja, 2020 var et supert år for Pitch Forlag. Våre forfattere leverte bedre bøker enn noen gang – og leserne elsker bøkene deres! En veldig god måte å feire at vi nå er fem år.

— Hvilke titler var det som bidro mest?

— Katrine Wessel-Aas serie om familien Winther og Linn Skåber og Lisa Aisatos monologer blir mer og mer populære. Sammen med strikkebøkene til Ingunn Myklebust og forfriskende tekster fra Dora Thorhallsdottir og Bjørg Thorhallsdottir har vi et fyrverkeri av populære utgivelser.

— Noen skyer må det likevel ha vært i løpet av corona-året?

— Selvsagt. Som de fleste andre ble vi påvirket av pandemien. Vi i Pitch elsker å være sammen med forfatterne våre, men i 2020 ble det veldig få lanseringer, fester eller fysiske møter. Det håper vi å ta igjen nå til høsten. Om ikke annet må vi få til noen møter på kontoret. I våre statutter står det at vi skal «feire alle store begivenheter med Napoleonskake». Vi har allerede kjøpt oss ny Moccamaster.

Optimisme også for inneværende år

— Hvordan har inneværende år forløpt?

— Året har startet bra og vi er i rute med alle våre utgivelser bortsett fra Bjørn Olav Jahrs Prosessen mot Viggo Kristiansen. Det har skjedd så mye nytt i saken at vi bestemte oss for skyve utgivelsen til høsten.

— Og hva med utsiktene for napoleonskake i løpet av den kommende bokhøsten?

— For en høst det blir! Linn Skåber og Lisa Aisato kommer med sin beste bok så langt, Katrine Wessel-Aas leverer en etterlengtet oppfølger og vi lanserer en ny feelgood-serie; Kaja Nylunds Madame Blonde.

— Og så har vi noen spennende overraskelser, avslutter en på alle måter glad og positiv forlagssjef, Wenche Haugsand.