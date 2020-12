Her er de nye Vinduet-redaktørene

Simen Vågsland Gonsholt og Ola Innset tar over som redaktører etter Maria Horvei.

Det blir Simen Vågsland Gonsholt og Ola Innset som blir ny redaktører for tidsskriftet Vinduet etter Maria Horvei.

Forlagssjef for norsk skjønnlitteratur, Kari Marstein, er svært fornøyd med ansettelsen av Gonsholt og Innset.

– Simen Vågsland Gonsholt og Ola Innset utmerket seg under intervjuene med gjennomtenkte planer og røslige ambisjoner for Vinduets fremtid, og kommer med sin horisont, bakgrunn og påtagelige entusiasme til å bli akkurat det redaktørparet Vinduet trenger, sier hun.

«En nasjonalskatt»

De påtroppende redaktørene gleder seg til å ta fatt på arbeidet.

– Vi tenker på Vinduet som en nasjonalskatt, og vi går inn i dette med like doser ærefrykt og entusiasme, sier Gonsholt og Innset. – Vi vil bygge videre på det som allerede er, og ta med oss den rike historien over i nettsatsinga. Vinduet har vært bra på nett før, og skal bli det igjen.

Gonsholt har bakgrunn som journalist i blant annet DN, D2 og Dagbladet. Innset er historiker, med doktorgrad fra universitetet i Firenze. Han er anmelder og kommentator i Klassekampen og forfatter av både skjønnlitteratur og sakprosa.

Jubileumsnummer på trappene

Gonsholt og Innset blir også ansvarlige for å lede Vinduet inn i en ny æra. Nylig ble det klart at tidsskriftet går over til et heldigitalt liv – ikke uten sorgreaksjoner fra gamle Vinduet-ansatte og -lesere.

Siste ordinære utgave på papir er nettopp kommet fra trykkeriet. I tillegg skal nåværende redaktør Maria Horvei redigere Vinduets fyldige jubileumsnummer på papir som kommer på vårparten i 2021, i det som vil være Vinduets 75. årgang.

– Interessante og kvalitetsmessig toppede numrene har preget Vinduet under Maria Horveis ledelse, sier forlagssjef Marstein.

Så blir det spennende å se hvilket Vinduet som duoen Gonsholt og Innset vil presentere på nett.

33 Delinger