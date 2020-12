NFFOs Arne Vestbø ser noen verstinger og gjengangere på kontrakt-fronten, men mener de fleste forlag opptrer ryddig.

– Vi ser noen gjengangere, ja, men jeg har ikke behov for å gå ut offentlig med en slik liste over de verste i bransjen, sier generalsekretær Arne Vestbø i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) til BOK365. Han legger til: – La meg heller si det slik at vi opplever at de største forlagene stort sett er ryddige med tanke på kontrakter, og at mindre forlag ikke alltid har den profesjonaliteten som de burde ha hatt når de bestemmer seg for å gi ut bøker.

Han understreker samtidig at det finnes flere småforlag som er profesjonelle, og etablerte forlag som svært gjerne kunne vært flinkere til å ivareta forfatternes rettigheter på en god måte.

«Skamløs» og «absurd»

I går skrev VG om forfatterdebutant Rahma Hamed, som hadde signert en svært spesiell «normalkontrakt» med forlaget Panta: Ikke bare var royalty halvert. Kontrakten fastslår at hun heller ikke får betalt for de første 1500 eksemplarer, som står oppført som frieksemplarer. Det skal dermed svært mye til før Hamed får noen royaltykroner i det hele tatt.

Arne Vestbø fikk to av NFFOs jurister til å se på kontrakten Rahma Hamed skrev med forlaget Panta – som i høst ga ut hennes bok Å samle solstråler fra Mosul til Drammen. I boken forteller Hamed sin historie om flukten fra Irak til Norge som femåring – og om hvordan det er å bære på traumer og gjøre feil.

Vestbø beskriver kontrakten som «skamløs» og «absurd». Han er spesielt sjokkert over at det i tilfellet Rahma Hamed rammer en debutant, hvor det bør være spesielt viktig at vedkommende blir ivaretatt av forlaget sitt og føler seg trygg. Han sier denne saken ikke representativ for nykommere i norsk bokbransje:

– Vi har ikke fått fryktelig mange henvendelser fra debutanter, og her kan vi sikkert vurdere om det er mer vi burde gjøre for å vise at vi er her også for dem, sier Vestbø til BOK365.

– Fikk kjeft

– Jeg begynte å stille spørsmål rundt kontrakten, men da fikk jeg kjeft og beskjed om å ikke lese kontrakten på nytt. Jeg snakket med andre folk i bransjen som kunne fortelle at kontrakten var ille. Da jeg konfronterte Alexander (Panta-forlegger Alexander Elgurén) med dette, fikk jeg tydelig beskjed om å ikke snakke med noen andre forfattere eller forlag. Så jeg skjønte jo at noe var galt, sier Rahma Hamed til VG. – Dette plager meg veldig mye. Jeg føler på en måte at noen har utnyttet min livshistorie for å tjene penger. Selv har jeg tjent null.

Alexander Elgurén mener manuset ikke innfridde forlagets kvalitetskrav og at forlagets innsats for å få manuset trykkeklart er årsaken til den lave royaltyen. Partene understreker at de ikke drar kjensel på den andres virkelighetsbeskrivelse. Les hele saken, med Elguréns tilsvar, her.

– Les gjennom kontrakten!

Selv om Arne Vestbø «frikjenner» de fleste av bransjeaktørene, er de likevel ikke sysselløse i NFFO:

– Juristene våre har det ikke rolig på jobb, for å si det slik, men heldigvis har vi normalkontraktene med standarder som skal følges. Likevel har også normalkontraktene punkter der forfattere og forlag må komme til enighet i de konkrete tilfellene, for eksempel med tanke på om royalty til forfatteren kan reduseres på grunn av utstrakt brukt av illustrasjoner. Det gir grunnlag for diskusjoner der vi kan trekkes inn, sier Vestbø til BOK365.

Han sier at de fleste sakene ligger utenfor normalkontraktenes nedslagsfelt:

– Våre juridiske rådgivere får nok flest henvendelser som gjelder områder der det ikke er fremforhandlet normalkontrakter, som for eksempel for digitale læremidler i skolen, lydbøker og billigbøker. Andre spørsmål som tas opp kan handle om plagiat, muligheten for oppsigelse av avtale og andre generelle opphavsrettslige spørsmål.

– Har du noen råd til forfatterne for å unngå trøbbel med kontraktene?

– Les gjennom kontrakten du blir tilbudt, sjekk om den følger bransjestandarden og ta kontakt med oss dersom det er noe du stusser på. Og meld deg inn i den skribentorganisasjonen som er relevant for deg så fort du kan! Sammen er vi sterkere.

