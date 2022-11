Blir ny London Library-president

The London Library har utnevnt Helena Bonham Carter som sin første kvinnelige president, melder Bookseller. Hun tar over etter den engelske forfatteren og lyrikeren Sir Tim Rice.

The London Library melder at Bonham Carter «ble valgt for sin kreativitet og sitt forhold til litteratur og historier, sin høye status og potensiale til å fremme litteratur til nye lesergrupper.»

Direktør for The London Library, Philip Marshall, sa blant annet: “Vi er alle begeistret for å ønske Helena Bonham Carter som vår nye president».

Den boklesende filmstjernen uttrykte på sin side at hun var stolt over oppgaven. «Biblioteket er virkelig et unikt sted, som har inspirert og støtte forfattere i mer enn 180 år».

The London Library er et privat bibliotek etablert i 1841 og per i dag koster et medlemskap i overkant av 6 000 norske kroner. Helena Bonham Carter har vært medlem av biblioteket siden 1986.