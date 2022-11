Lillegraven og Flood kortlistet til Petrona

Helene Flood og Ruth Lillegraven er blant seks nordiske forfattere kortlistet til The Petrona Award i kategorien «Beste skandinaviske krimroman» («Best Scandinavian Crime Novel of the Year»).

Forfatterne er nominert for henholdsvis Terapeuten (Aschehoug) og Av mitt blod (Kagge). The Petrona Award er åpen for oversatte krimromaner, enten skrevet av en skandinavisk forfatter eller lagt til Skandinavia og utgitt i Storbritannia det påfølgende året. Terapeuten (The Therapist) er oversatt til engelsk av Alison McCullough og utgitt av MacLehose Press. Av mitt blod (Everything is Mine) er oversatt til engelsk av Diane Oatley og utgitt av AmazonCrossing. Vinneren vil bli annonsert torsdag 8. desember 2022. Flood og Lillegraven konkurrerer med forfatterne Agnes Broomé (Sverige) Anders Roslund (Sverige), Lilja Sigurðardóttir (Island) og Antti Tuomainen (Finland). Les mer om prisen nominasjonene og juryens begrunnelse her 0 Delinger