Gyldendal kritiske til Dahl-endringer

– Vi stiller oss kritisk til omfanget av de endringene som nå er tiltenkt det britiske markedet, sier forlagssjef for barn og ungdom i Gyldendal Litteratur, Eva Thesen.

– Vi kjenner også på en uro i forhold til den utviklingen vi ser. Det er uaktuelt å ta inn alle de endringene vi nå ser omtalt i britiske medier, sier Thesen. Det var VG som først meldte saken.

Tidligere denne uken ble det klart at forlaget Puffin ville revidere Roald Dahls barnebøker, etter sensivitetslesere har gjennomgått tekstene, for å gjøre bøkene «mindre krenkende». Dette fikk flere til å reagere, blant andre Salman Rushdie og britenes statsminister Rishi Surnak.

Gyldendal meldte først at de ville følge retningslinjene fra det britiske forlaget, men nå har de snudd.

Ikke bedt om å endre

Gyldendal sier nå at de ikke ønsker å ta inn alle endringene som foreligger i de britiske utgavene, dersom rettighetshaverne krever det.

– Det vil være vårt utgangspunkt i vår videre dialog med rettighetshaverne. Vi er ennå ikke om bedt om å gjøre endringer for norske utgaver, men dersom det kommer, anerkjenner vi selvsagt det ansvaret vi har for å sikre at verkenes intensjoner blir godt ivaretatt i en norsk kontekst, sier Eva Thesen.

– Det er alvorlig

– Jeg tenker at et verk må forstås i sin tid og kontekst, at det blir en fattig litteratur hvis alt som kan støte noen, tas ned, sier styreleder Heidi Marie Kriznik i Den norske Forfatterforening til NTB.

– Da er ikke lenger litteraturen fri. Det er alvorlig, understreker hun.

Kriznik refererer til opphavsretten, som verner et åndsverk fram til det er gått 70 år etter opphaverens død.

– Av respekt for opphaver, bør man være varsom med slike endringer. Men arvingene har rett til å godkjenne endringer til verket faller i det fri, påpeker Kriznik.