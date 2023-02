Disney dropper Don Rosa-klassikere

To av tegneserieskaperen Don Rosas Onkel Skrue-tegneserier skal angivelig stanses for all fremtidig republisering. Norsk Donald-tegner synes det er trist.

Det er Don Rosa selv som opplyser om saken på Facebook-gruppen «The Official Don Rosa Group.»

I innlegget sier Rosa at han har mottatt en epost fra Disney, hvor selskapet skriver at historiene ikke lenger passer med selskapets verdier.

Spekulasjoner

Mediekonsernet Egmont har ansvaret for å distribuere Donald Duck-tegneseriene i Norge.

– Vi er kjent med saken, og dette gjelder også for noen utgivelser i Norge, opplyser pressekontakt Tonje Tornes til Nettavisen.

Ifølge Rosa dreier det seg om historiene «Verdens rikeste mann» og «En drøm for livet». Tornes vil ikke kommentere hvilke historier det er snakk om, men det spekuleres i at kontroversen gjelder karakteren «Bombie The Zombie». Han er en mørkhudet zombie som Onkel Skrue møter på i Afrika. Karakteren dukker opp i den sistnevnte av de to historiene.

Norsk tegner: – Trist

Arild Midthun, Norges offisielle Donald-tegner, sier det er trist, men ikke uventet, at Disney stanser republisering av noen av historiene.

– Dette har vi i vår lille andedam visst en stund at kunne skje, sier han til NTB, og legger til at han synes det er trist.

– Selv vokste jeg opp med Donald Duck & Co, hvor høydepunktet hver uke var «En Disney-klassiker til glede for nye lesere», som selvsagt viste seg å være gjenopptrykk av Carl Barks sine klassiske historier. Det er arven etter nettopp Barks og Rosa vi forsøker å videreutvikle i vår lille produksjon, og jeg føler meg trygg på at våre fortellinger vil finne stadig nye lesere i inn- og utland, også i fremtiden, sier han videre.