Godt år for svensk eksport

TROSSET PANDEMIEN: Svensk litteratureksport holdt koken i 2020, og landet på over 300 millioner kroner.

Selv om Norge har markert seg med Frankfurt-satsing og en betydelig økning i litteratureksport de siste årene: Svenskene er fremdeles storebror. Hele 2554 kontrakter for utenlandsrettigheter ble signert i fjor: skjønnlitteratur for voksne sto for 1207, fagbøker/sakprosa for 246 og barne- og ungdomsbøker for 1101 av disse. På totalen var det en marginal tilbakegang fra 2605 til 2554 solgte rettigheter.

Ser vi på pengene, ble det faktisk en omsetningsøkning i pandemi-året: fra 299 millioner svenske kroner i 2019 til 308 mill. svenske kroner i fjor. Det er en imponerende fasit for den svenske litteratureksporten.

– Det er gledelig å se at de innstilte messene og den begrensede reisevirksomheten under pandemien, ikke har medført en stor nedgang for den svenske litteratureksporten, fastslår Kristina Ahlinder, direktør i Svenska Förläggareföreningen.