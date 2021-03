Doblet omsetning under pandemien

Memo Forlag ble startet for fem år siden. I fjor mer enn fordoblet forlaget sin bokomsetning til 5,3 millioner kroner.

Memo-bunnlinja viste i 2020 et overskudd på 274 000 før skatt. Forlaget har etter å ha startet med et minimum av innskutt egenkapital i 2016, over få år bygget en relativ solid egenkapital på 1,6 millioner kroner.

Skyfritt er det likevel ikke. I slutten av mai må forlaget i retten, saksøkt av den svenske journalisten Fredrik Virtanen for å ha utgitt kontroversielle Cissi Wallins selvbiografi Alt som var mitt i norsk oversettelse.

Fokus på å bygge backlist

– Gratulerer med svært gode regnskapstall, forlegger Marie Lexow. Hva var tittelen på storselgeren som løftet omsetningen?

– Tusen takk. Vi har heldigvis ikke én eller to titler som står for mesteparten av omsetningen, men en rekke titler som selger jevnt og trutt. Utgivelsesprofilen vår er tidløse, vakre faktabøker som kan selge i årevis. Et eksempel er Yoga anatomi og de nydelige journalbøkene til Sanna Sporrong. Vi selger også svært godt av barnebøkene våre. Jeg har hatt fokus på å bygge backlist fra dag én, og merker at det begynner å betale seg nå.

Ellers er jeg stolt over at jeg har klart å bygge Memo forlag uten en eneste krone i støtte fra Kulturrådet og uten noen ekstern investor. Jeg brukte sparepengene mine på å komme i gang, og har bygget sten på sten.

– En fantastisk støtte

– Regnskapet viser at driftskostnadene, ikke minst lønnsutgiftene, økte markant i fjor. Hvor mange ansatte er dere nå?

– Jeg har jobbet alene på fulltid opp til omsetningen på fem millioner. Men mannen min, Geir har hjulpet meg hele veien, ved siden av full jobb, og vært en fantastisk støtte. Nå begynner han å jobbe i Memo på fulltid. Det blir bra, så kan jeg kanskje begynne å sove litt om natta igjen! Geir vil hovedsakelig håndtere økonomien, nettbutikken og administrativt arbeid, slik at jeg kan konsentrere meg fullt ut om bøkene. Vi ser for oss å ansette folk utenfra etter hvert. Vi ønsker å vokse, men vil ta det i et fornuftig tempo.

– Hvordan har du som nykommer opplevd mottagelsen fra bokkjedene og bokhandlerne?

– Det er jo ingen hemmelighet at den norske bokbransjen er preget av den vertikale integreringen, og folk snakker om at de fire store forlagene styrer bransjen med jernhånd. Men jeg føler faktisk at jeg er blitt tatt godt imot og behandlet bra, både av bokhandlerne og av innkjøperne ved kjedekontorene. De ser at vi leverer kvalitet og at bøkene våre selger i butikk.

Å jobbe ut mot allmennmarkedet, slik jeg gjør med Memo, er langt mer krevende enn å drive et lite nisjeforlag, for konkurransen er knallhard og norske forlag er blant de beste i verden, men så er jo også den potensielle oppturen mye større.

– Gøy å skape og bygge

– Hvordan har det seg at du valgte å starte eget forlag?

– Jeg har jobbet med tekst, kommunikasjon og grafisk design hele mitt yrkesliv. Før jeg startet Memo i 2016, var jeg daglig leder for Norsk Montessoriforbund i mange år, en interesseorganisasjon for private montessoriskoler og montessoribarnehager. Miljøet vokste fra 12 skoler da jeg startet til godt over 100 da jeg sluttet. Så det var jo trøkk, kan du si, og jeg ble veldig vant til å tenke gründervirksomhet. Jeg var redaktør for den første norske montessorilæreplanen for grunnskolen og redaktør for et fagtidsskrift. Mitt første forlag, Montessoriforlaget, startet jeg da sønnen min begynte i montessoribarnehage og jeg oppdaget at det ikke fantes noe montessorilitteratur på norsk. Så jeg skrev et par bøker selv i tillegg til å oversette noen engelske montessoribøker til norsk. Montessoriforlaget var et bittelite nisjeforlag som jeg drev ved siden av jobb. Det ga meg et bra fundament og en grunnleggende forståelse for hva bokproduksjon handler om.

Jeg har vel egentlig alltid visst at jeg skulle ende opp med å drive forlag. Dette er drømmejobben min, helt klart. Drivkraften er kjærligheten til tekst, bøker og design. Og så synes jeg det er utrolig gøy å skape og bygge.

«Verdt å huskes»

– Forlagsnavnet Memo?

– Jeg lette etter et navn som begynte på M, favorittbokstaven min. Memo er en forkortelse for det latinske begrepet memorandum, som betyr «verdt å huskes». Jeg tenkte at det måtte jo passe bra!

– Du nevnte bredden i porteføljen, det er likevel gjerne slik at forleggere har et spesielt øye til enkelte boktitler. Kan du nevne et par av fjorårets bøker som du kanskje er litt ekstra stolt over?

– Jeg er superstolt over å ha utgitt den utrolig vakre Smårollingen av Simone Davies. Den selger som en drøm, blant annet i nisjebutikker. Til sommeren utgir vi oppfølgeren hennes, Spedbarnet.

Jeg er også stolt over å ha utgitt Cissi Wallins selvbiografi, Alt som var mitt. Det er en bok som skiller seg ut i utgivelsesprofilen vår, men som det var viktig for meg å utgi fordi den belyser og avdekker mange av de tabuene som hindrer oss i å snakke høyt om en av verdens største menneskerettighetsutfordringer, nemlig overgrep og seksuell trakassering av jenter og kvinner.

«Learning by doing»

– Hvordan plukker du utgivelser?

– Research, research og research. Jeg følger tett med på mange utenlandske forlag, snakker med agenter, leser bokbransjenettsteder. Man må være våken, ha kommersiell teft og fingertuppsfølelse. Det handler om å stole på egne instinkter, men også om å regne på om utgivelsen kan lønne seg og å forstå det norske markedet. Og sist, men ikke minst, gjelder det å lære av de feilene man gjør. Hvis en bok ikke selger, er det viktig å bruke litt tid på å analysere hvorfor. Forleggeriet er utvilsomt «learning by doing».

– Utgivelser for inneværende år, vår og høst?

– Vi har nettopp utgitt de fire første bøkene i lettlestserien Enhjørningsakademiet. Målgruppen er jenter mellom 6-9 år. Bøkene har solgt som varmt hvetebrød i andre land, og vi ser allerede nå at serien tar av her også. Serien skal bli tv-produksjon også, så etter hvert kan dette bli stort. Skikkelig gøy! Til høsten har vi mange godbiter på gang. Blant annet gleder vi oss til å utgi neste bok i barnebokserien 100 fantastiske fakta. Denne gang handler det om havet, 100 fantastiske fakta om havet.

Ytringsfriheten viktigst

– Det hører vel med atter å nevne Fredrik Virtanen?

– Rettssaken vil handle om ærekrenkelse versus ytringsfrihet og retten til å fortelle sin egen historie. For meg som forlegger finnes det ikke noe som er viktigere å kjempe for enn nettopp ytringsfriheten og den retten jeg mener alle mennesker må få ha, nemlig retten til å fortelle sin egen historie. Men når Virtanen nå har valgt å saksøke både Cissi Wallin, Memo Forlag AS og forlagets to ansatte, ser jeg frem til at rettssaken kommer i gang før sommeren og blir prøvd for norsk rett. Vi gjorde en grundig juridisk vurdering i forkant av utgivelsen, og det faktum at Fredrik Virtanen utga sin selvbiografi først, der han ordrett gjengir hele Cissi Wallins politianmeldelse og de tilhørende politiavhørene, som er sensitive, detaljerte opplysninger om det hun har opplevd som sitt livs største traume, vil etter vår vurdering innebære at han ikke kommer til å vinne frem med å nekte henne å utgi sin versjon av de samme hendelsene i bokform året etter.

