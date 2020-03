Albert Uderzo er død

– Verden har mistet en stor tegner!, sier den norske forleggeren Egmont.

– Verden har mistet en stor tegner. Men han etterlater oss en rik og evig arv med sine enestående tegneserier fra Gallia. Uderzo vil leve evig i alle eventyrene til Asterix, og leserne vil ha et fargerikt og humoristisk minne om ham hver gang vi åpner et Asterix-album. Vi i forlaget vil takke ham for at vi har fått ta del i historien om Asterix, et eksepsjonelt forlagssamarbeid som spenner over et halvt århundre, og for hans fantastiske tegninger og historier, skriver det norske forlaget til Asterix, Egmont, i en pressemelding.

Albert Uderzo gikk bort søndag kveld, melder familien. Uderzo ble 92 år gammel, og døde med familien rundt seg. Familien har også avkreftet at det var corona som stod bak dødsfallet, men heller et hjerteinfarkt.

Ansatt som fjortenåring

Det var i kompaniskap med historiefortelleren René Goscinny at Uderzo skapte Asterix-universet, som har vært en verdensomspennende og vedvarende suksesshistorie.

Albert Uderzo ble født 25. april 1927, og da utrolig nok med seks fingre på hver hånd. Foreldrene hans bestemte seg imidlertid for å få de to ekstra fingrene fjernet. Da han var seks år gammel tegnet han sine første tegninger hjemme. Det var først da foreldrene oppdaget at gutten var fargeblind. Denne hindringen skulle heller ikke stoppe ham.

Uderzo tok aldri noen formell kunstutdannelse, men ble ansatt av et forlag i Paris som fjortenåring og da han var atten tegnet han allerede sine egne tegneserier.

Mestermøtet

Han fant sin umiskjennelige og særegne strek, og forbedret den gjennom årevis med hardt arbeid. Det er i 1951 det store vannskillet kommer. Uderzo møter Jean Michel Charlier og ikke minst – René Goscinny. Med Charlier skaper han de to eventyrene til de to vågale pilotene «Tanguy og Laverdure» – utgitt som Jaktfalkene i Norge.

Sammen med René Goscinny skapte han først «Ompa-Pa». Et livslangt, og nært vennskap utviklet seg mellom de to tegneserieskaperne, og de fikk sitt store gjennombrudd i 1961 da de galliske eventyrene dukket opp i form av komplette tegneseriealbum på hele 48 sider.

38 album i Norge

I 1977 døde René Goscinny, og Uderzo ønsket å avslutte serien om Asterix. Fansen overtalte ham derimot til å fortsette. Selv etter han selv la ned tusjen, var det ikke over for Asterix. Under Uderzos vaktsomme blikk fikk nye tegneserieskapere muligheten til å fortsette serien, og tidligere i år utga Egmont faktisk det 38. albumet i serien – Gallerhøvdingens datter.

Selv de siste årene har Asterix-bøkene fortsatt tidvis vært årets mestselgende bok i Frankrike.