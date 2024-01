Gir seg som DnF-leder

Knapt ett år etter han ble valgt inn, har Brynjulf Jung Tjønn valgt å trekke seg som leder for Den Norske Forfatterforening.

– Det er no snart eitt år sidan eg blei vald som leiar i Den norske Forfatterforening. Det er eit privilegium å vere leiar i Noregs viktigaste skribentorganisasjon, som er tufta på litterær kvalitet. Men samtidig som eg har vore leiar, har også forfattarskapen min fått meir merksemd og det har vakse fram skriveprosjekt som eg ikkje har fått utvikla vidare, skriver Brynjulf Jung Tjønn, i et brev som gikk ut til foreningsmedlemmene i går kveld.

Til Bok365 forteller han at det var økende skrivetrang som ledet ham til beslutningen:

– Det handler om at jeg har vært forfatter i 20 år, uten å få noe særlig oppmerksomhet for bøkene mine, før jeg plutselig opplever å nå gjennom med Kvit, norsk mann. Da jeg takket ja til ledervervet tenkte jeg at dette ville roe seg, men det har egentlig bare blitt mer oppmerksomhet rundt mitt forfatterskap. Det har vært vanskelig å ha en travel og krevende lederjobb, samtidig som jeg har følt på en stadig større sorg over å ikke få mulighet til å skrive, sier Tjønn.

Tjønn trekker frem paradokset mellom skrivetrangen og foreningen han leder:

– Det er interessant å være leder i en forening som arbeider for forfattervillkår og for at flere skal kunne være fulltidsforfattere, når jeg ikke selv tar vare på den muligheten når den byr seg. Jeg skylder meg selv, etter å ha vært forfatter i 20 år, å ta vare på den muligheten. Dette er noe jeg har drømt om hele mitt voksne liv. Skrivingen og livet mitt henger utrolig tett sammen, det føles helt eksistensielt for meg, sier han, og fortsetter:

– Å være leder for Den Norske Forfatterforening er et stort privilegium, jeg har måttet bruke hele meg og da har jeg ikke hatt rom for å skrive.

– Et privilegium å kunne velge det bort

Tjønn tok over vervet i 2023, etter Heidi Marie Kriznik. Året har bydd på tøffe tak for foreningen, med mindre penger og harde forhandlinger.

– Ble det tøffere tak enn du var forberedt på?

– Nei, jeg var forberedt på at det skulle være både krevende og utfordrende. Og jeg har syntes det har vært spennende og har lært mye på kort tid. Dette er jo en av de mest interessante stillingene man kan ha i litteraturbransjen, og jeg har følt meg veldig privilegert. Også er det privilegium å kunne velge det bort.

– Kan du si noe mer om bokprosjektet du nå begir deg i kast med?

– Det er egentlig flere prosjekt. De siste par årene har jeg turt å bruke mer av meg selv i tekstene. Dette resulterte i Kvit, norsk mann. Det er et type prosjekt jeg vil utforske enda mer, og nå jobber jeg med konkrete prosjekter hvor jeg fortsetter det jeg påbegynte i Kvit, norsk mann.

Avviser konflikt

Brynjulf opplyser i at han går av som leder etter årsmøtet 9. og 10. mars 2024 – og avviser samtidig at det ligger noen konflikter bak avgangen:

«Det kan verke dramatisk at ein leiar går av etter berre eitt år i rolla si. I ein del slike avgangar kan det liggje konfliktar bak. Det er viktig for meg å understreke at det ikkje er tilfelle her. Eg har hatt eit fantastisk samarbeid med administrasjonen og styret i DnF».

Han roser foreningskollegene sine:

«Vi er særs heldige som har så kompetente og ikkje minst hyggelege personar som Elin, Kerstin og Jeanette i administrasjonen, som kvar dag jobbar for at vi skjønnlitterære forfattarar skal ha det best mogleg. Eg skulle gjerne ha samarbeidd vidare med dei.

Det same gjeld styret. Styret er fullt av kompetanse og flotte folk. Eg har sett fram til kvart einaste styremøte, som har gitt meg mykje meir innsikt og energi i etterkant».

Avslutningsvis skriver Tjønn:

«Avgjersla om å gå av handlar berre om meg sjølv, ikkje noko anna.»